Revocan recurso contra confinamiento obligatorio en Michoacán

Un tribunal federal revocó la suspensión concedida a cerca de 400 abogados y catedráticos de la Universidad Michoacana contra el Decreto de Aislamiento Obligatorio, emitido por el gobierno de Michoacán ante la pandemia por el coronavirus Covid-19.

El Segundo Tribunal Colegiado en materias Administrativa y de Trabajo de Michoacán consideró que con la suspensión concedida por un juez de Distrito para que el decreto de aislamiento no aplique a los quejosos, se puede afectar el interés social.

"El objetivo del acto reclamado se funda en un fin de interés colectivo, que es precisamente el de evitar la propagación de la epidemia a través del resguardo domiciliario, el cual puede resultar afectado al impedirse la ejecución de medidas para combatir la epidemia indicada", señalaron los magistrados.

"En consecuencia, el acto reclamado no es susceptible de suspenderse por disposición expresa de la ley, ya que traería consigo una afectación al interés social".

La resolución fue emitida al resolver un recurso de queja tramitado por el gobierno de Michoacán contra la suspensión concedida por el Juez Séptimo de Distrito.

En consecuencia, los abogados deberán permanecer confinados y cumplir con el resto de las medidas sanitarias obligatorias establecidas por las instituciones de salud federal y estatal durante la contingencia por el Covid-19.

EL UNIVERSAL informó que en su demanda de amparo los abogados argumentaron que el decreto emitido por el gobernador Silvano Aureoles Conejo es inconstitucional y violatorio de derechos humanos.

Luego de la lluvia de amparos contra el confinamiento en Michoacán, el gobernador Aureoles Conejo dijo a los abogados que no es momento de egoísmos sino de solidaridad profunda.