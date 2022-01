Ricardo Aldana, tesorero del STPRM, solicita registro a la dirigencia

En el último día de plazo, Ricardo Aldana Prieto, tesorero del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), solicitó su registro como candidato a la secretaría general de ese gremio, "porque tengo un compromiso con los compañeros".

Aldana, considerado alfil del grupo que controla el sindicato petrolero desde hace más de tres décadas, encabezado por el exdirigente Carlos Romero Deschamps, acudió la mañana de este miércoles a las oficinas sindicales ubicadas en la calle de Zaragoza número 15, en la colonia Guerrero de la Ciudad de México para entregar la documentación requerida para poder contender en la elección del próximo 31 de enero.

Entrevistado al salir con su comprobante de solicitud aceptada en mano, Aldana Prieto negó que haya dados cargados en su favor, como acusan algunos de sus adversarios.

"A ver, yo veo el piso aquí parejo, y el registro fue parejo y la elección va a ser pareja. Ellos mismos pidieron voto libre, secreto y directo, y hay voto libre, secreto y directo. No veo cuál es el piso no parejo", manifestó.

Quien fuera brazo derecho de Carlos Romero Deschamps aseguró conocer "perfectamente" las necesidades de los trabajadores y ofreció abocarse a buscar la mejor solución a los problemas de todo el gremio.

Acompañado de simpatizantes que lo vitorearon, señaló que de ganar la elección, buscará garantizar "respeto absoluto al Contrato Colectivo de Trabajo, eso es lo más importante", además de corregir algunos aspectos en seguridad, salud y empleo de los trabajadores.

En respuesta a quienes lo acusan de no llenar los requisitos para buscar la dirigencia del STPRM por no ser sindicalizados, Ricardo Aldana desmintió tal versión y aseguró ser sindicalizado desde 1970. "Tengo cuarenta y tantos años de antigüedad y jamás he sido trabajador de confianza", puntualizó.

Adelantó que de llegar a la secretaría general del sindicato petrolero tendrá una relación de coadyuvancia y respeto con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien buscaría "que haya un diálogo abierto para poder dar soluciones a todos los problemas que tienen tanto los trabajadores como Petróleos Mexicanos.

Aldana Prieto confirmó que acudirá la próxima semana a la conferencia de prensa del presidente López Obrador para exponer su plan de trabajo, basado en "una propuesta seria que si va a beneficiar a los trabajadores y que va a dar resultados en breve tiempo".

Finalmente, aclaró que no está impedido a mantenerse como tesorero del sindicato, cargo al que tendría que renunciar "en caso de que me favorezca el voto".