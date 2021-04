Ricardo Anaya celebra el Día del Taco "en la fila de las tortillas"

El excandidato a la presidencia por el Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, no se quedó atrás y celebró el Día del Taco al "formarse en la fila de las tortillas".

A través de su cuenta de Twitter, Anaya compartió un meme en el que se le ve supuestamente formado en una fila de tortillas, mientras come un taco, sin embargo, lo llevó más allá al convertir su imagen en un filtro de Instagram.

Aunque algunos usuarios señalaron en sus comentarios la apertura de Anaya a la crítica y al humor, otros aludieron a que "no le quedaba" hacer memes. Algunos cibernautas compartieron fotografías con el filtro de Ricardo Anaya.

El meme se suma a otros que se han hecho viral en redes sociales, tras sus recorridos por el país y en los que incluso familias lo invitan a comer o a pasar la noche en su hogar.

Ricardo Anaya descubre que trabajo de los mineros es peligroso. Hace poco el excandidato presidencial por el Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya Cortés, comprobó que el trabajo de los mineros es peligroso, pesado y mal pagado.

A través de un nuevo video que publicó en sus redes sociales, el político visita una mina de carbón en el estado de Coahuila.

"Los mineros son gente muy valiente, su trabajo es muy peligroso, y además de peligroso es un trabajo muy pesado, agresivo para la salud y la verdad es que ya no se paga como antes", señala.

En su video, el político criticó al gobierno federal al señalar que no se está viendo hacia el futuro y que es necesario invertir en capacitación y diversificar la economía para pasar del carbón a las energías renovables.