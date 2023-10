Ricardo Anaya critica Presupuesto 2024 por deuda

El excandidato presidencial, Ricardo Anaya Cortés, criticó el

(PEF) 2024, enviado por el Ejecutivo para su aprobación en el Congreso, y aseguró que el Ejecutivo violó su máxima de no traicionar y no mentir."Cada vez que miente, vuelve a traicionar a la gente, y es lo que hace al decir que no está endeudando al país. La realidad es que la velocidad a la que López Obrador está endeudando a México es realmente preocupante. Este año, y cualquiera lo puede comprobar en la página de internet de la Secretaría de Hacienda, López Obrador mandó un presupuesto en el que pretende gastar 9 millones de millones de pesos. Y él mismo reconoce que solo van a ingresar 7.3 millones de millones. El resto, 1.74 billones, que es muchísimo dinero, espara México", afirmó.Anaya Cortés aseguró que lo mismo pasó cuando dijo que la gasolina iba a costar 10 pesos, "o que no se iba a talar ‘ni un solo árbol’ para construir el Tren Maya".Por lo anterior cuestionó: "¿por qué ahora está bien endeudarse y cuando de veras se necesitaba, o sea durante la pandemia, se negó una y otra vez a ayudar a la gente?"El líder panista, sostuvo que López Obrador se está endeudando porque es año electoral."Porque lo único que le importa a López Obrador, aunque quiebre al país, es dejarle la silla a su incondicional. No le importa si hay dinero para medicamentos o para vacunas o para combatir la inseguridad, que sigue imparable. Quiere dinero para ganar elecciones", indicó.Finalmente, Anaya Cortés insistió en que dl presupuesto del Primer Mandatario para 2024 "es un presupuesto egoísta e irresponsable": "Lo bueno es que ya se van. Y que en 2024, México va a cambiar".