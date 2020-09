Ricardo Anaya, el panista que regresa con libro bajo el brazo

"Como decía 'Maquío', 'sólo está derrotado aquel que ha dejado de luchar' y nosotros por amor a México seguiremos en pie de lucha", dijo la noche del 1 de julio de 2018 Ricardo Anaya, al aceptar su derrota a la Presidencia de México frente a Andrés Manuel López Obrador.

Acompañado de su esposa Carolina Martínez, Dante Delgado, Damián Zepeda, Emilio Álvarez Icaza y Manuel Granados, y entre aplausos y gritos de "Anaya, Anaya", el joven candidato del frente PAN-PRD-Movimiento Ciudadano también acusó que el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto "usó facciosamente" a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y otras instituciones para golpear su campaña presidencial y golpear su candidatura.

"Me atacan porque dije que Enrique Peña Nieto es corrupto", expresó y señaló también que el expresidente priista había pactado con López Obrador.

Durante los últimos dos años, Anaya se alejó de la política. Este lunes sabemos que estuvo escribiendo un libro, para ordenar sus ideas, ahora que anunció su regreso "de lleno" a la vida pública del país.

Ante la pandemia por Covid-19, el panista reapareció en marzo como "un mexicano más" preocupado por la situación mundial y pidió confiar en los especialistas mexicanos.

Víctor Trujillo preguntó en Twitter a Anaya si regresa en mancuerna con el PAN, a lo que Anaya contestó: "Es en mancuerna con todas y todos los que están preocupados por el rumbo del país: el PAN, la oposición y también quienes votaron por Morena y están decepcionados. Si no entendemos que este es un momento para unirnos, dada la amenaza que enfrenta México, estamos perdidos".

Subió además la carátula de su libro y contestó quiénes integran su equipo de trabajo:

"Trabajo con un equipo pequeño y diverso, estimado Víctor. No tengo un equipo de personalidades políticas. Vengo a sumar desde abajo, en un movimiento colectivo, plural, horizontal y de causas".

En agosto pasado, Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), declaró ante la Fiscalía General de la República (FGR) que en la primera semana de agosto de 2014, le entregó al entonces diputado de Acción Nacional 6 millones 800 mil pesos para apoyar sus aspiraciones a la gubernatura de Querétaro.

Pero, ¿Quién es Ricardo Anaya, "el joven maravilla" del PAN? Nacido el 25 de febrero de 1979 en Naucalpan, Estado de México, Ricardo Anaya Cortés es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de Querétaro, tiene una maestría en Derecho Fiscal, además de un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con mención honorífica.

Como político y "panista de corazón", comenzó su carrera a los 21 años como candidato a diputado local por el XIV Distrito, en la Sierra Gorda de Querétaro, para después desempeñarse como legislador local, consejero estatal y nacional, y en 2014 llegar a ser el presidente del CEN del PAN.

De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa, además de ser docente y desempeñar cargos como director del Instituto Municipal de la Juventud de Querétaro, director de Vinculación Social de Querétaro y subsecretario de Planeación Turística de la Secretaría de Turismo, Anaya fue secretario particular del entonces gobernador Francisco Garrido Patrón, de 2003 a 2009.

Padre de tres hijos, llegó en 2012 a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados por representación proporcional, donde además de integrar diversas Comisiones, fue vicepresidente y dos veces presidente de la Mesa Directiva.

En uno de los debates presidenciales respondió a los señalamientos de que su familia vivía en Atlanta.

La FGR inició una investigación por lavado de dinero que lo involucraba, por la compra-venta de una nave industrial en Querétaro, pero finalmente no encontró indicios de que él participara en lavado de dinero.

"A mí no me van a doblar y a nosotros no nos van a vencer", dijo Anaya en febrero de 2018, al tomar protesta como candidato presidencial por la Coalición "Por México al Frente".