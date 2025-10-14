Ricardo Anaya rechaza buscar la gubernatura de Querétaro

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 14 (EL UNIVERSAL).- El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, Ricardo Anaya Cortés, descartó la posibilidad, por ahora, de buscar la candidatura al gobierno de Querétaro.

En entrevista, el legislador panista dijo desconocer de donde surgió el rumor de que está interesado en competir por la gubernatura de su estado natal, Querétaro.

"No está, digamos, en lo que yo he venido planteando. Mi idea es continuar como coordinador del grupo parlamentario, creo que le sirvo más en este momento al país y al propio partido aquí en el Senado", respondió ante las preguntas de los reporteros.

Ante la insistencia de los medios de comunicación, Ricardo Anaya aseguró que se mantendrá en su actual responsabilidad como coordinador parlamentario y no aspira a otro puesto público.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"No, por ahora no es algo en lo que yo esté pensando, con toda honestidad se los digo", subrayó.