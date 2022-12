Ricardo Monreal anticipa intensa actividad legislativa en 2023

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 26 (EL UNIVERSAL).- Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, aseguró que 2023 será un año de intensa actividad legislativa.

En redes sociales informó que inició la semana con la revisión de pendientes y de los temas que se trabajarán para el próximo Periodo Ordinario de Sesiones.

Regulación de cannabis, entre los pendientes legislativos. Entre los pendientes legislativos se encuentran los asuntos relativos a la Ley de Telecomunicaciones, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y la regulación de cannabis.

El senador ha dicho que, el proceso legislativo de la reforma electoral concluirá hasta el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia en febrero, pues el Grupo Parlamentario de Morena y sus aliados no tienen la mayoría calificada en la Comisión Permanente para convocar a un periodo extraordinario.

En este sentido, mencionó que es necesario hacer bien las cosas, para que el tema no llegue hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "para que no corrijan lo que nosotros podemos legislar".

También señaló que hay una cantidad importante de nombramientos de tribunales agrarios, tribunales electorales, el Consejo de la Judicatura Federal, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y la Comisión Federal de Competencia Económica.

Por otra parte, destacó que los senadores tuvieron un ejercicio muy amplio de trabajo durante el periodo ordinario de sesiones que concluyó el pasado 15 de diciembre.

Informó que se aprobaron dos reformas constitucionales, dos leyes de nueva creación, 71 reformas a ordenamientos vigentes, 17 decretos diversos y 156 dictámenes con punto de acuerdo.

Al hacer un balance del trabajo legislativo, indicó que, se avalaron 27 dictámenes negativos con puntos de acuerdo, 398 nombramientos y cuatro instrumentos internacionales.

También destacó las disposiciones de la Guardia Nacional en materia de seguridad pública, la prohibición de las terapias de conversión y el proyecto para garantizar vacaciones dignas para los trabajadores.