Ricardo Monreal niega ruptura del Senado con Adán Augusto López

CIUDAD DE MÉXICO, abril 21 (EL UNIVERSAL).- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, aseguró que a pesar de que algunos coordinadores de oposición han dejado de tener diálogo con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, la interlocución con la Cámara Alta está vigente.

En entrevista, el también coordinador de Morena en el Senado defendió la interlocución de Adán Augusto López Hernández como secretario de Gobernación, ello frente a la ruptura de legisladores de oposición por la promoción que hizo del ejercicio de revocación de mandato que se realizó el pasado 10 de abril. "El secretario de Gobernación tiene interlocución válida con nosotros, lo apreciamos y lo respetamos", indicó. "Reconocemos que es un conducto adecuado, es un hombre atento y es un hombre políticamente correcto el secretario de Gobernación, y por eso seguiremos platicando, no hemos suspendido nuestra relación con él, quizá uno u otro partido lo haya hecho individualmente, pero como Senado no hemos dejado de hablar y de coordinar los esfuerzos para el trabajo legislativo", declaró Monreal.

¿De qué hablaron Ricardo Monreal y Adán Augusto López? Al salir de la reunión con el secretario de Gobernación, Monreal detalló los temas que abordó con López Hernández. El morenista señaló que conversaron sobre el final de periodo ordinario de sesiones, que concluye el 28 de abril, de algunas iniciativas que están pendientes de ser enviadas por el presidente López Obrador, como las reformas electoral y de la Guardia Nacional, así como nombramientos que son de interés para el gobierno y algunos tratados y acuerdos necesarios de actualizar.

Aseguró que no fue tema de la reunión las críticas que la oposición le hizo al titular de Gobernación por su participación en mítines de Morena en Coahuila y Sonora, para promover la revocación de mandato y la promesa de una iniciativa para desaparecer al Instituto Nacional Electoral.