Ricardo Monreal tiene nuevo dictamen sobre las Fuerzas Armadas

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 3 (EL UNIVERSAL).- Pese a que el PAN se levantó de la mesa y ante la cautela de las bancadas de Movimiento Ciudadano, PRD y Grupo Plural, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal Ávila, anunció un nuevo dictamen que incluye algunas de las propuestas de la oposición para ejercer un "control parlamentario" sobre las Fuerzas Armadas.

En entrevista, el líder del grupo parlamentario de Morena adelantó que en las próximas horas se entrevistará con el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López; el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval; y almirante Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, para presentarles el nuevo documento que será analizado y votado este lunes en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, en las que Morena y a sus aliados tienen mayoría.

Monreal Ávila detalló que la nueva propuesta incluye informes semestrales, comparecencias periódicas de los integrantes del gabinete de seguridad, así como la creación de un fondo mixto entre gobierno federal y gobiernos estatales que vendría a hacer las funciones del desaparecido Subsidio para la Seguridad de los Municipios (Subsemun).

"En materia presupuestal, se buscó una fórmula para correrlo al 24 en razón de la disposición presupuestal, en un afán de corresponsabilidad entre el Ejecutivo federal y los gobernadores, no cargarle todo el ejecutivo sino que sea una corresponsabilidad presupuestaria a partir de 2024", indicó.

Ricardo Monreal reconoció que aún no cuenta con los votos suficientes para alcanzar la mayoría calificada en el Pleno de este martes, cuando se prevé se ponga a discusión y votación el nuevo dictamen, luego de que lo aprueben las Comisiones Unidas.

El senador de Morena confió en que algunos senadores de oposición apoyen esta nueva propuesta, que es "mucho más acabada" que la minuta que les envió la Cámara de Diputados

"Incorporamos muchas de las propuestas de la oposición para intentar conseguir la mayoría calificada. Nos movimos de la posición original y creo que es un avance sustantivo porque el Congreso mexicano tendrá facultades de ejercer un control parlamentario sobre las fuerzas armadas. (...).

"Yo creo que siendo racional y claro es darle una base constitucional a las Fuerzas Armadas. Ellos aceptan incluso la evaluación de su desempeño, los informes, las comparecencias ante la comisión bicameral, todo lo aceptan, nosotros no tendríamos por qué radicalizarnos y exigir más de lo que ellos están ofreciendo. Es un momento difícil y tenemos que apreciarlo en su justa dimensión", reconoció.