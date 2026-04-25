logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Video | Incendio en Vidriera del Potosí moviliza a corporaciones

Fotogalería

Video | Incendio en Vidriera del Potosí moviliza a corporaciones

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Rigoberta Menchúserá consejera de SRE

Por EFE

Abril 25, 2026 03:00 a.m.
A
Rigoberta Menchúserá consejera de SRE

Ciudad de México.- La Secretaría de Relaciones Exteriores de México anunció este viernes el nombramiento, en coordinación con la ONU, de la guatemalteca nacionalizada mexicana Rigoberta Menchú, reconocida con el Premio Nobel de la Paz en 1992 y con el Príncipe de Asturias en 1998, Alta Consejera para los Derechos de las Mujeres y los Pueblos Indígenas en la Política Exterior de México.

La Cancillería informó que Rigoberta Menchú, de raíces indígenas maya k´iche´, "fortalecerá el cumplimiento" del mandato de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, de "colocar la igualdad sustantiva y la interculturalidad como ejes transversales de la agenda internacional del país".

El canciller Roberto Velasco se encontró con la activista y Premio Nobel de la Paz.

De 67 años, se desarrolló anteriormente como embajadora de Buena Voluntad de la Unesco y fue "figura central" en el proceso que culminó con la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2007, destacó la dependencia federal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


 Ahora, en su nuevo rol como Alta Consejera, ayudará a la SRE "en el diseño de una política integral orientada a la promoción y protección de los derechos de las mujeres, así como de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas".

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Renuncia titular del DIF tras denuncia por donaciones
    Renuncia titular del DIF tras denuncia por donaciones

    Renuncia titular del DIF tras denuncia por donaciones

    SLP

    El Universal

    Deja DIF tras polémica por donaciones en Acapulco

    SRE designa a Rigoberta Menchú como alta consejera en México
    SRE designa a Rigoberta Menchú como alta consejera en México

    SRE designa a Rigoberta Menchú como alta consejera en México

    SLP

    El Universal

    El canciller Roberto Velasco se reunió con Menchú para coordinar acciones en política exterior mexicana.

    Dan 70 años de prisión a grupo criminal que mató 12 personas
    Dan 70 años de prisión a grupo criminal que mató 12 personas

    Dan 70 años de prisión a grupo criminal que mató 12 personas

    SLP

    El Universal

    Fiscalía ordena suspensión de derechos y reparación del daño a grupo criminal sentenciado.

    Unicef exige legislar contra reclutamiento de menores en cárteles
    Unicef exige legislar contra reclutamiento de menores en cárteles

    Unicef exige legislar contra reclutamiento de menores en cárteles

    SLP

    El Universal

    El INEGI reporta que en 2024 más de 29 mil adolescentes fueron imputados por delitos en todo México.