Rigoberta Menchúserá consejera de SRE

Ciudad de México.- La Secretaría de Relaciones Exteriores de México anunció este viernes el nombramiento, en coordinación con la ONU, de la guatemalteca nacionalizada mexicana Rigoberta Menchú, reconocida con el Premio Nobel de la Paz en 1992 y con el Príncipe de Asturias en 1998, Alta Consejera para los Derechos de las Mujeres y los Pueblos Indígenas en la Política Exterior de México.

La Cancillería informó que Rigoberta Menchú, de raíces indígenas maya k´iche´, "fortalecerá el cumplimiento" del mandato de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, de "colocar la igualdad sustantiva y la interculturalidad como ejes transversales de la agenda internacional del país".

El canciller Roberto Velasco se encontró con la activista y Premio Nobel de la Paz.

De 67 años, se desarrolló anteriormente como embajadora de Buena Voluntad de la Unesco y fue "figura central" en el proceso que culminó con la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2007, destacó la dependencia federal.

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Ahora, en su nuevo rol como Alta Consejera, ayudará a la SRE "en el diseño de una política integral orientada a la promoción y protección de los derechos de las mujeres, así como de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas".