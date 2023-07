Riña en penal; 8 heridos

Ciudad de México.- Una riña entre dos grupos de internos del Reclusorio Oriente dejó como saldo ocho lesionados: cuatro personas privadas de la libertad y cuatro custodios de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), todos con heridas por descalabro.

Ante la falta de información, los familiares de internos tiraron la valla de la entrada de la aduana del penal y se enfrentaron a la policía.

“Queremos informes, la lista de nombres de los lesionados. Mi hijo me habló del interior para decirme que había muchos heridos, no se vale, no nos vamos a ir de aquí hasta que nos den una respuesta las autoridades”, dijo la señora Paty, quien tiene a su hijo recluido por robo.

Fuentes señalaron que la riña se originó en los dormitorios 5 y 6 por la disputa en el penal entre grupos delictivos.

De acuerdo con la información consultada, en la riña estuvieron involucrados Los Duques, grupo que controla gran parte de las operaciones delictivas en el Reclusorio Oriente.

En el lugar se desplegó un operativo de poco más de 200 uniformados y el sobrevuelo de Cóndores de la SSC.

La riña comenzó a las 15:30 horas del viernes en dicho penal ubicado en la colonia Lomas de San Lorenzo, en Iztapalapa.

En ese momento se desató una pelea entre los manifestantes y policías que resguardaban el ingreso, donde se usaron como proyectiles guacales, envases de plástico y piedras.

Al frente de los policías estaba el jefe máximo Israel Benítez, subsecretario de Operación Policial, quien comentó: “Únicamente hay cuatro lesionados descalabrados, no hay más y cuatro custodios descalabrados, es lo único que tenemos”.

Explicó: “Fue una riña que se da en el área común, no hay personas fallecidas, por protocolo después de una riña ingresa la policía para la misma seguridad de los internos”.

Personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) ingresaron para atender a los lesionados.

A las 18:00 horas la situación afuera del penal se puso tensa debido a que se realizaron traslados de los involucrados.

El jefe de Gobierno, Martí Batres, afirmó que en el gabinete de seguridad de este sábado se hará un balance de este hecho y de la seguridad en estos espacios.

“No tenemos reporte, al menos hasta el momento, de que se haya dado una detonación de arma de fuego. Nos señalaron que se pudo controlar rápidamente la situación”, dijo.