Rinde Cuauhtémoc Blanco primer Informe; critica a gobierno de Graco

En su Primer Informe de Gobierno, el mandatario morelense Cuauhtémoc Blanco Bravo exhortó a los órganos de procuración de justicia a no permitir la impunidad, y dar seguimiento puntual a las carpetas de investigación iniciadas en contra de los funcionarios de la administración 2012-2018 que, dice, saquearon al estado.

En el Centro Cultural Teopanzolco, Blanco Bravo afirmó que Morelos se recupera y avanza con rumbo fijo y subrayó logros en generación de mejores condiciones de vida, mayores oportunidades y desarrollo de las familias morelenses.

Frente a su gabinete, invitados especiales y el coordinador de Asesores de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel, en calidad de representante personal del presidente Andrés Manuel López Obrador, Cuauhtémoc Blanco pidió un minuto de silencio por los 20 policías que han caído en cumplimiento de su deber y con voz entrecortada dio cuenta de la creación de un fondo de 8 millones de pesos, aprobado por el Congreso de Morelos, en apoyo de las familias de los policías asesinados por la delincuencia organizada.

En su informe, el gobernador afirmó que esta administración se trazó un plan de pacificación y reclamó que la administración de su antecesor Graco Ramírez no dejó 5 mil policías sino 3 mil 806 elementos estatales; una policía mal equipada y mal pagada.

También endosó a la anterior administración del PRD-PT-Movimiento Ciudadano el "saqueo" de la Tesorería estatal al punto de la quiebra por lo que algunos funcionarios han sido vinculados a proceso y otras carpetas de investigación siguen abiertas.

"Están abiertas varias carpetas de investigación, bien sustentadas, en contra de todo aquel que saqueó a nuestro estado y nos llevó al estancamiento, incluyendo al ex titular del Ejecutivo. El pueblo clama justicia y la tendrá", prometió.

Blanco resaltó la detención de líderes de cárteles que operan en la entidad y enfrentan procesos legales en prisiones de alta seguridad, y sostuvo que Morelos es responsabilidad de todos y por eso pidió a la población su apoyo para acabar con los criminales que le han hecho daño al estado y sólo así la entidad volverá a ser tierra de paz, segura y confiable con la ayuda del gobierno federal.

Aseguró que las prioridades para su gestión es recuperar la paz social, disminuir la violencia, combatir la corrupción, reactivar el campo y reforzar las áreas como salud y educación.

Al mismo tiempo conminó a sus adversarios a dejar a un lado los rencores y la división porque "estamos para sacar adelante al estado". Además pidió dejar a un lado intereses partidistas y llamó a la conciliación y trabajo por un fin común y no repartir culpas pero sí alcanzar soluciones.