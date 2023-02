Rinde protesta Alejandro Bichir como nuevo embajador en Panamá

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 21 (EL UNIVERSAL).- Alejandro Bichir Batres, actor y director de teatro, rindió protesta como nuevo embajador de México ante Panamá luego de ser ratificado por el pleno del Senado de la República.

Durante la sesión ordinaria se ratificó con 76 votos a favor, cinco en contra y 12 abstenciones el nombramiento propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ello a un año de que envió al Senado la propuesta para que el historiador Pedro Salmerón fuera embajador en Panamá, pero el gobierno de esa nación rechazó dar su beneplácito, luego de las denuncias sobre acoso sexual en alumnas del ITAM y de la UNAM.

Alejandro Bichir, es padre de los actores Damián, Bruno y Odiseo y ha sido director de teatro desde 1970. Durante su carrera profesional en el espectáculo, fue director de las películas "Petición de mano", en 1984; "Con la frente en el polvo", en 1985 y de la serie "Besos prohibidos", en 1999.

En tribuna, la senadora del Grupo Plural, Nancy de la Sierra, destacó que Bichir no tiene experiencia en el Servicio Exterior, no obstante, pide se dé todo el apoyo, en virtud de ser un gran expositor de la cultura del país por lo que confió un buen desempeño y dijo que el Senado estará atento a sus resultados.

Héctor Vasconcelos, senador por Morena, justificó que no tenga experiencia como diplomático y recordó que su nombramiento se integra a la tradición de nombrar como embajadores a grandes exponentes del medio cultural, como son los casos de Rosario Castellanos, Carlos Fuentes y Amalia de Castillo, entre otros.

Una vez que fue ratificado por el pleno, Alejandro Bichir, fue llamado al pleno donde el presidente en turno del Senado, Eruviel Ávila, le tomó la protesta de ley como nuevo embajador ante Panamá.