Rinde protesta nuevo titular de la ASF

CIUDAD DE MÉXICO.- Aureliano Hernández Palacios Cardel fue elegido próximo auditor Superior de la Federación para el periodo 2026-2034, en sustitución de David Colmenares Páramo, quien concluye su encargo el próximo 15 de marzo.

En una votación en la que obtuvo el apoyo de 472 diputadas y diputados federales, el actual auditor especial de gasto federalizado resultó el mejor posicionado, en comparación con sus contrincantes Elizabeth Barba y Luis Miguel Martínez, quienes obtuvieron uno y seis votos.

Hernández Palacios Cardel es considerado un "hombre de casa", pues actualmente vigila el gasto federalizado dentro de la propia ASF como auditor especial y es cercano a David Colmenares.

Además, es hijo de Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón, quien fue secretario particular de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuando se desempeñó como jefa de Gobierno.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, Javier Octavio Herrera Borunda (PVEM), recordó que en el proceso hubo 92 inscritos, de los cuales salió la terna con los tres perfiles mejor evaluados.

"Les puedo afirmar que frente a ustedes están los mejores perfiles evaluados por cada una de las diversas fuerzas políticas, los tres perfiles tienen la capacidad, la experiencia, pero lo más importante, tienen honorabilidad para asumir un puesto de la mayor relevancia que implica la Auditoría Superior", declaró.

Aureliano Hernández tiene experiencia previa en control interno y fiscalización en el gobierno estatal de Veracruz. Llegó a la ASF en 2018 como director general de Auditoría del Gasto Federalizado nivel "D"; sin embargo, en octubre de 2025 asumió como auditor Especial de Gasto Federalizado.

Herrera Borunda recordó que fiscalizar no es sólo revisar cifras, sino garantizar que cada peso que se gaste sea utilizado con legalidad, eficiencia, y en beneficio de la ciudadanía.

"El dictamen es el resultado de un proceso amplio, exigente y profundamente responsable. Se trata de un proceso serio, riguroso y transparente", mencionó.