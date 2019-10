Rinden homenaje a policías asesinados en Aguililla, Michoacán

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán rindió un homenaje a los 13 elementos policiales asesinados durante una emboscada el pasado lunes en Aguililla.

El homenaje se realizó en el patio principal de la SSP, donde autoridades estatales, compañeros, amigos y familiares despidieron a los oficiales muertos a tiros.

Los policías fueron atacados el pasado lunes en la comunidad de El Aguaje; nueve más de sus compañeros resultaron lesionados por el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Durante el acto, el gobernador Silvano Aureoles Conejo señaló que como país, se debe entender que lo que sucedió en Michoacán no fue un acto común, como lo aseveró la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

El mandatario afirmó que detrás del multihomicidio de policías hay bandas de la delincuencia organizada que operan nacionalmente y que desde hace años buscan reflejar y someter a la sociedad en su conjunto.

En ese sentido, Aureoles Conejo consideró que es fundamental que todos los niveles de gobierno trabajen juntos para que no haya impunidad, se aplique la ley y haya justicia.

"No debe de haber dudas. México se enfrenta ante delincuentes que están en el último escalón de la condición humana; seres cobardes que son enemigos de la sociedad", enfatizó.

Silvano Aureoles dijo que por eso hoy más que nunca el Estado mexicano debe de intervenir sin titubeos, sin reparto de culpas y con altura de miras con trabajo conjunto, para atender la principal demanda del país que es la seguridad.

Reiteró que en el tema de la Seguridad Pública, la federación, el estado y los municipios, en conjunto, deben cerrar el paso a los criminales "que lastimaron a gente buena, con familia y a gente que todos los días salía a trabajar dignamente y se la jugaba por Michoacán y por México".

"Por todo ello, hago un llamado atento y respetuoso al presidente de la República, para enfrentar juntos la determinación del Estado que él representa", expresó ante los féretros de los policías asesinados y sus familias.

"Ese atentado es una afrenta hacia el Estado mexicano señor presidente; cuenta con nosotros y con toda nuestra disposición; con el gobierno de Michoacán dolido, agredido, pero totalmente de pie y listo para seguir adelante y enfrentar estos delincuentes", agregó Aureoles.