Polémica por foto de Mario Delgado y senadores de Morena en camión de ayuda

Una fotografía de Mario Delgado y senadores de Morena en un camión con ayuda a damnificados de Acapulco desató un ríspido debate entre oficialistas y opositores quienes se acusaron de lucrar con la tragedia, de ser vulgares ladrones y de no ser solidarios.

Luego de la encerrona con senadores de Morena, donde Delgado les leyó la cartilla a las corcholatas estatales y les dijo al resto que no tienen segura la reelección, el dirigente asistió al banderazo de salida de un camión con ayuda para damnificados del huracán "Otis", provocando la indignación de los opositores.

Claudia Anaya, senadora del PRI, lamentó que el Senado no actúe con institucionalidad, "este no es el centro de acopio de Morena, esta no es la caja de recaudación de Morena".

En tribuna expuso "no me parece correcto y pertinente que en este Senado se estén haciendo actos de proselitismo de un partido político, tengan vergüenza, tengan dignidad, son unos corrientes y unos vulgares".

Lilly Téllez pidió crear una comisión que investigue "si el camión va a llegar a su destino, porque es muy probable que lo desvíen para robarse esos víveres y si el salario de los senadores de Morena va a llegar a Acapulco, porque lo más probable es que lo desvíen y se lo roben como el Fonden".

"Urge que se revise que lo que se acaba de llevar Mario Delgado no vaya a terminar a las campañas electorales, debe de ir Acapulco, tienen cero credibilidad, bola de ladrones", declaró.

Antares Vázquez, de Morena, con su clásico tono de voz reviró: "En tiempos de zopilotes electorales, claro que les cala que el grupo parlamentario de Morena haya reunido despensas y víveres con las dietas de las y los senadores de Morena y eso les cala".

"Y ahora resulta que hay una senadora que se atribuye facultades de ver si es con los sueldos de los senadores de Morena, cada quien hace con su sueldo lo que le da su gana", indicó.

"No puedo aceptar que Mario Delgado venga y politice la ayuda": exalcalde de Acapulco

Manuel Añorve, exalcalde de Acapulco y senador del PRI, dijo que "yo no puedo aceptar que Mario Delgado venga y politice la ayuda y que Mario Delgado trate de ganar la fotografía con banderazos. Pero, lo que yo no puedo aceptar es que se ponga sombrero ajeno".

César Cravioto, vocero de Morena, abonó al huracán de epítetos y descalificaciones:

"Se ve que les ardió hasta lo más profundo de su ser que Morena, que los senadores Morena y las senadoras nos hayamos desprendido de un mes de salario para apoyar a los damnificados en Acapulco. Y por favor no sean tan chiquititos y, si quieren ustedes donar, háganlo como quieran, pero que no les duela el codo de donar un mes de su salario para los damnificados".

Kenia López, senadora del PAN, le respondió: "que venga Mario Delgado, presidente de su corrupto partido, a darle el banderazo a un camión, es la muestra más clara de la miseria política".

"No venga aquí a hacer caravana con sombrero de sus súbditos legisladores, compórtese como presidente de su partido y mejor exíjale a sus empleados en la Cámara de Diputados que asignen recursos para el Fonden y regresen el Fonden, porque se lo robaron".