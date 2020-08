Roban 2 mdp con uniformes y vehículos clonados de Policía Federal en Coyoacán

Simulando un presunto cateo, 20 sujetos armados y vestidos con uniformes que traían la leyenda "Policía Federal" y que viajaban en cuatro vehículos tipo Suburban con logotipos de la misma corporación, ingresaron el pasado fin de semana a un domicilio en la colonia Paseos Taxqueña, alcaldía Coyoacán, y se robaron 2 millones de pesos en efectivo.

El atraco -similar al que se registró el mes pasado en el Estado de México- ocurrió el domingo por la noche. La familia afectada se encontraba en la sala cuando, según la narrativa de hechos que hicieron ante el Ministerio Público, los sujetos armados los sometieron y exigieron el efectivo.

El padre detalló a las autoridades que una vez que sus hijos estuvieron hincados, los delincuentes les apuntaron a la cabeza, al tiempo que un encapuchado amagó con inyectarles una sustancia: "Es una droga que los va a matar, si no me dices donde está el dinero". Otros sujetos sacaron televisores, relojes, joyas y demás artículos del domicilio.

Los agentes investigadores solicitaron acceso a las cámaras de vigilancia, en las cuales se observan los vehículos usados para el atraco. Se dio a conocer que los guardias de seguridad de la entrada refrendaron que el convoy era de la Policía Federal.

De momento, no hay detenidos, pero no se descartan que sea una misma banda la encargada de asestar estos golpes.