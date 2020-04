Roban 20 equipos para Covid-19 en Hospital Civil de Oaxaca

Este fin de semana, el Hospital Civil Dr. Aurelio Valdivieso, el más grande de la entidad, sufrió el robo de 20 equipos médicos destinados a la atención de pacientes de Covid-19, informó el gobernador Alejandro Murat; a ello se suma el robo de ventiladores mecánicos en instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Ante estos hechos, el gobernador anunció la creación de un inventario de insumos y equipamiento, para que se transparente públicamente lo adquirido y así dar certeza a los trabajadores de salud de que tienen los equipos adecuados para hacer frente a la pandemia.

En entrevista radiofónica con Grupo ORO, una estación de alcance estatal, Murat dijo que se indaga el robo de equipo médico en el Hospital Civil y se castigará con todo el peso de la ley a quien resulte responsable.

"Este fin de semana se robaron más de 20 equipos para equipamiento de Covid-19 adentro del Aurelio Valdivieso, lo cual me parece lamentable", señaló el gobernador.

Murat detalló que el equipo se había entregado al hospital, y este domingo había desaparecido. Además de este robo, el gobernador dio a conocer que hace una semana y media, en el IMSS se realizó una investigación porque desaparecieron siete ventiladores.

"No podemos ser nosotros, nuestros propios enemigos. Al revés, hay que asumir con responsabilidad está nueva etapa", dijo. Agregó que su gobierno ya inició la compra de nuevos ventiladores, independientes de los que enviará el gobierno federal a Oaxaca.

En respuesta, el Secretario General de la Subsección 07 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud (SNTSA), Alberto Vásquez San Germán, rechazó los señalamientos del gobernador sobre el robo de equipo y pidió que se investigue quién fue le dio al mandatario esa información "errónea y que perjudica la imagen de los responsables de dicho nosocomio".

El dirigente pidió una disculpa pública por el señalamiento y advirtió que de lo contrario el sindicato de trabajadores de la salud podría considerar un paro de labores.

Posteriormente, en conferencia de prensa, el gobernador reconoció el "valioso trabajo que realiza el personal de Salud durante esta contingencia sanitaria", por ello, hizo un llamado a la sociedad para evitar agresiones y discriminación.

"Ellas y ellos son los que nos están protegiendo, no son los transmisores del virus. Debemos solidarizarnos de manera incondicional con las enfermeras, enfermeros, médicos, doctores, doctoras, camilleros y todo el personal que está en primera línea cuidando la salud de las y los oaxaqueños", reiteró.

Murat Hinojosa agregó que de los 34 hospitales que tiene el estado, 25 atenderán a pacientes con Covid-19, y estos espacios contarán con el equipamiento, zonas específicas para la atención y personal médico con los insumos necesarios.

De igual manera, informó que el Gobierno del Estado inició la entrega de caretas al personal del sector Salud, a fin de que cuenten con un aditamento más para prevenir contagios durante sus actividades.

Finalmente, Murat manifestó que existe una estrecha coordinación con la Federación e instancias como el IMSS, ISSSTE y Fuerzas Armadas, a quienes agradeció su apoyo para la atención médica en el Hospital de la Mujer y el Niño Oaxaqueño, así como en el Hospital de Especialidades de Juchitán.