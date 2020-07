Roban 67 celulares a Gobierno de la CDMX en su sede

La Fiscalía General de Justicia (FGJ-CDMX) investiga el robo de 67 equipos celulares de la marca Motorola, modelo G5 PLAY, propiedad del Gobierno de la Ciudad de México. Los aparatos fueron hurtados del inmueble ubicado en la Plaza de la Constitución #2, edificio Virreinal, oficina 213 perteneciente a la Jefatura de Gobierno.

Según lo narrado por el denunciante, un empleado del GDF en la carpeta de investigación, CI-FICUH/CUH-2/UI-1 S/D/00782/07-2020, el atraco a las oficinas del Gobierno Capitalino se perpetró el sábado pasado, los celulares pertenecían a la Subdirección de Compras y Control de Materiales; no hay videos del momento de los hechos y además, los guardias del lugar, aseguran que no se dieron cuenta de nada.

El encargado del área se dio cuenta del atraco hasta el lunes, cuando regresó a laborar y se percató que esa puerta -donde guardaban los celulares y otros aparatos- estaba forzada, de inmediato solicitó apoyo, pero ya no se encontró a ningún sospechoso.

Una vez que la fiscal, Ernestina Godoy y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se enteraron del robo, ordenaron una investigación exhaustiva para dar con él o los responsables de perpetrar una de las oficinas de donde despacha la mandataria local.