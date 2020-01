Roban cenizas de un bebé en panteón de La Paz

Vanessa Pérez ha conmovido a usuarios de redes sociales con su historia, pues desesperada busca quién le informe o ayude a encontrar las cenizas de su bebé que falleció hace un año, y que hace unos días fueron robadas de un panteón municipal en esta ciudad.

A través de una publicación en grupos de Facebook, Vanessa compartió que alguna persona había irrumpido probablemente el fin de semana pasado en el panteón Jardines del Recuerdo, de esta capital y robó algunos objetos, así como las cenizas de su pequeño; solicitó ayuda de los usuarios y comenzaron a comentar y a compartir su caso.

Dijo que no le interesaba recuperar nada material, sino solo los restos de su pequeño.

"Les pido de su ayuda, me robaron las cenizas de mi bebé en el panteón jardines del recuerdo junto con otras cosa... no me interesa lo material, solo las cenizas de mi hijo, por favor les pido si alguien sabe algo me digan", expuso.

Entrevistada por EL UNIVERSAL, Vanessa señaló que a raíz de su publicación otras personas se han contactado y han referido de la inseguridad que priva en el panteón, y que han sido víctimas de robo también.

Comentó que varias tumbas han sido asaltadas, llevándose objetos para la venta y en muchos casos también persiste el vandalismo, por lo que pidió a las autoridades que tomen cartas en el asunto.

Sostuvo que la dirección del panteón se puso en contacto con ella y de las primeras investigaciones se tiene a un sospechoso.

"Espero que sí él es responsable las autoridades no lo vayan a soltar, porque hemos sabido que en otras ocasiones ya lo han detenido y lo sueltan", expresó angustiada.

"No tienen idea del dolor que siento. Si antes me dolía el haber perdido a mi bebé, ahora el no saber dónde están sus cenizas, qué hicieron ellas, me lleno de un dolor que no se imaginan", añadió.

Indicó que por las comunicaciones que han tenido con otros usuarios que han sido víctimas también de robo a objeto en las tumbas de sus seres queridos, se conoce que el panteón tiene un vigilante y esporádicamente la policía preventiva hace patrullaje; sin embargo, consideró que no es suficiente y exhortó a que se refuerce la vigilancia.