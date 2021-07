Roban cuenta de WhatsApp a titular de Cultura en Coahuila

La secretaria de Cultura del Gobierno de Coahuila, Ana Sofía García Camil, denunció ante la Fiscalía General del estado de Coahuila que su cuenta de WhatsApp fue hackeada y que le están solicitando dinero "prestado" a sus contactos.

El hecho ocurrió anoche y la Policía Cibernética ya investiga para tratar de identificar al o los delincuentes, quienes piden 35 mil pesos a cada uno de los amigos, conocidos y familiares que tiene la funcionaria en su directorio del teléfono celular.

García Camil dijo a la policía que le hablaron algunos de sus contactos para saber que problema tenía y para que necesitaba dinero, lo que le sorprendió sobremanera.

En el mensaje que enviaron decían que por favor le depositaran esa cantidad a una cuenta de banco, que ella estaba muy ocupada en una junta y en cuanto terminara se reportaba y les devolvería el dinero.

La petición inusual, con número de cuenta pero sin nombre de banco, causó extrañeza y preocupación a los contactos de la funcionaria, quienes pensaron que algo malo le pasaba por eso le llamaron y le preguntaron.

Por lo anterior, Ana García se dio cuenta que utilizaban su cuenta e identidad para intentar estafar o robar a sus conocidos.

Desde el martes en la noche hasta el momento, la Policía Cibernética ha podido establecer que los maleantes operan desde el sur del país y les sigue la huella para dar con su paradero.

Mientras tanto continúa la indagatoria, personal de la Fiscalía General del estado de Coahuila asesora a Ana Sofía para que recupere su cuenta y le ponga "candados" a fin de evitar que se repita esta situación.

También le apoyan para reportar el hecho al sistema de mensajería por Internet de WhatsApp, para recuperar su cuenta, (además por si les interesa emitir una alerta a sus usuarios) o proceder como consideren conveniente.

Víctor Ortiz Lucio, coordinador General de Análisis, Información, Inteligencia Patrimonial y Económica de la Fiscalía General del estado de Coahuila, informó que de tres casos que indagan este es el primero donde se trata de afectar a una funcionaria de Gobierno.

Precisó que en lo que va del año nada más tienen tres denuncias de todo Coahuila, son de los meses de mayo y junio, dos de Saltillo y Región Sureste y otra de Torreón. Esta es la tercera.

Alerta cibernética de la Fiscalía. La Fiscalía General del estado de Coahuila mantiene la alerta Cibernética para proteger cuentas de WhatApp. Recomienda a los usuarios que al detectar que piden dinero a su nombre hablen a sus contactos por otro teléfono y les avisen lo que pasa.

Que les diga que no depositen ni hagan ninguna transferencia bancaria, ni pago alguno y de inmediato presenten su denuncia ante el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del estado de Coahuila.

Para proteger sus cuentas, la Fiscalía recomienda "no compartir nunca tu código de registro ni el PIN de verificación en dos pasos con otras personas".

Así como establecer un código para el dispositivo y tener mucho cuidado para que nadie use tu celular y otras sugerencias, simples, de sentido común, para que no seas víctima de la ciberdelincuencia.