Roban de Museo del Juguete dos carritos con valor de hasta 50 mil pesos

Dos carritos de colección, con valor entre 40 y 50 mil pesos cada uno, fueron robados del Museo del Juguete Antiguo México (Mujam), ubicado en la colonia Doctores, denunció Roberto Shimizu, director creativo del recinto.

En entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva, señaló que lo más triste es que fue un "robo por encargo" y que ya se levantó la denuncia legal, hace una semana.

De acuerdo a los videos de las cámaras de seguridad, señala Shimizu, se puede ver cómo la persona va a la vitrina, saca las dos piezas y no se lleva nada más.

"La bicicleta, los taladros y toda la herramienta se lo va encontrando en el camino como cualquier personas ratera, pero realmente el encargo que tenía era venir por esas dos piezas", comentó.

Roberto Shimizu hizo un llamado a los coleccionistas a no adquirir las piezas y si llegan a descubrirlas en los portales de venta en internet o Facebook, que denuncien.

"Perdimos la fe en la autoridad, entonces acudimos más a la ciudadanía y comunidad de coleccionistas para ver si a través de ellos podemos dar con el paraderos de las piezas y sobre todo dar con los culpables porque hay un autor intelectual, que es el que ordena el robo, y un autor material que es el ejecuta el robo", comentó.

Shimizu explicó que las piezas son coches a escala, muy difíciles de conseguir porque son de fábrica original de Italia, que le llega desarmado a cada persona y lo tiene que armar, "se debe tener una destreza casi automotriz, uno se puede tardar entre uno y dos años en armar cada uno de esos modelos".

"Son piezas invaluables de la colección. No se dan cuenta estas personas que al robarle al museo le están robado a México y que las personas ya no van a poder gozar y disfrutar de estas piezas en nuestro recinto", comentó.

La denuncia se presentó desde la semana pasada ante la Agencia de Investigación, en el Ministerio Público de la alcaldía Cuauhtémoc; piden que se revisen las cámaras de Eje Central y avenidas cercanas.

"Hubiera sido muy fácil rastrearlos porque toman la bicicleta y se va por Eje Central y, en poco tiempo, a la hora 40 llega caminado nuevamente (para llevarse los carritos)", comentó.

#Entérate Roban Museo del Juguete "por encargo", afirma el director creativo del museo en entrevista con EL UNIVERSAL. Lee más aquí: https://t.co/2T3U4CMO2w

??: Cortesía Museo del Juguete pic.twitter.com/YvIvjlNSh0 — El Universal Cultura (@Univ_Cultura) August 12, 2020

"Si se hubieran puesto las pilas" habrían rastreado a ladrón de Museo

Luego de que se diera a conocer el hecho del robo, EL UNIVERSAL habló con el director creativo del Museo del Juguete Antiguo, Roberto Shimizu, quien externó que en vez de ser días de júbilo por la reapertura del museo tras el confinamiento, el recinto se enfrenta al robo de dos carros de colección, y otras piezas, que tuvo lugar la madrugada del 4 de agosto.

"Fue un robo por encargo, al estilo los robos que hacen a los museos de arte, cuando se llevan piezas específicas", asegura el también arquitecto.

"Ayer debió ser un día de algarabía, por la reapertura de los museos, pero estamos con este asunto del robo que sucedió aquí", dice Roberto, cuyo padre, Roberto Shimizu es el fundador del Museo del Juguete, que se encuentra en la calle Doctor Olvera 15, en la colonia Doctores.

"Hay un autor intelectual y un autor material", han concluido. Roberto cuenta que el ratero, alrededor de las 12 de la noche, se saltó la barda principal; añade que los videos muestran claramente la cara de él, quien dejó, además su sombrero, sus huellas. "Nosotros denunciamos, y si el C5 se hubiera puesto las pilas, habría rastreado a esta persona".

El ladrón entró dos voces al museo. En la primera, se llevó una bicicleta y un taladro; cuando regresó, cuenta el director, fue directamente a la vitrina y sacó las dos piezas de modelismo, dos autos modelos Porsche, de la fábrica original en Italia, piezas que son hechas para armar, y los que compradores se tardan meses o años en construir. Los modelos son un Ferrari F40 y un Testarossa; cada uno tiene un costo de 30 a 40 mil pesos.

"Son piezas grandes, de más de 40 centímetros, pesadas. Estas personas le han hecho un daño a México; son pseudo coleccionistas que saben lo que tenemos". Roberto llama a la sociedad, a coleccionistas, a que no compren estas piezas y a que denuncien a quienes se las robaron. "Son piezas invaluables para nuestro archivo que tiene cerca de seis millones de piezas; estamos cerca de tener una declaratoria como patrimonio".

Después de que el Museo ha estado cerrado por la pandemia por Covid-19, desde marzo, el mes pasado volvió a recibir visitas privadas, y ayer volvió a abrir al público, con medidas estrictas, cómo un aforo de 30% de visitantes –aunque el público que llega todavía es poco- El Museo, que fue sanitizado con apoyo de la alcaldía Cuauhtémoc, ha dispuesto que en cada una de las siete salas sólo podrán estar ocho personas, que todos los visitantes deberán usar cubrebocas y gel.

Roberto Shimizu recalca que el del Juguete es un museo privado, para el cual las entradas son muy importantes, aunque el mes pasado y éste de reapertura el acceso del público es gratis, conscientes de la situación que vive la sociedad.

"En este momento que el Museo abre y da entradas gratuitas, nos pasa esto... Al ver que no sucede nada con la policía lo hacemos público y esperamos que haya justicia".

El Museo del Juguete fue fundado en 2005, aunque Roberto Shimizu había comenzado la colección en 1955.