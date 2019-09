Roban Rolex de 8 mil dólares a diplomática de la Embajada de EU

El robo a transeúnte, según estadísticas de la propia Procuraduría Capitalina, es el que más repuntó durante este primer semestre de la actual administración hasta en un 28%, y en este rubro nadie se salva.

La tarde del domingo, una mujer de 61 años, diplomática de la Embajada de los Estados Unidos, fue robada con violencia y le despojaron un Rolex de oro con un valor estimado en 8 mil dólares.

Según lo declarado por la víctima ante el Ministerio Público, el atraco ocurrió alrededor de las 12:00 horas dentro de una tienda ubicada sobre la calle Horacio a la altura del número 513, en el cruce con la calle Lamartine de la colonia Chapultepec Morales, de la alcaldía Miguel Hidalgo; ahí mientras revisaba unas cosas, un joven la empujó al piso.

El agresor de una cangurera sacó un arma de fuego y le apuntó al tiempo que le quitó el reloj, el cual fue descrito como plateado con caratula rosa, extensible metálico e incluso, proporcionó el número de serie.

Consta en la carpeta de investigación FMH/MH-4/UI-1 S/D /3307/09-2019 que se abrió por el delito de robo a transeúnte con violencia, que el delincuente fue descrito con características de "estudiante". Bien vestido, de unos 25 años, delgado, de tez morena, cabello obscuro, nariz recta, labios delgados, cara oval, sin barba ni bigote, de 1.65 de estatura, sin tatuajes.

Después del atraco, varios testigos se acercaron con la diplomática americana y le mencionaron que el agresor se alejó del lugar a bordo de un vehículo Audi de color rojo, placas de circulación MUJ-5335.

Cómo parte de la investigación, peritos de la Procuraduría Capitalina solicitaron la revisión de cuatro cámaras de vigilancia privadas de negocios vecinos, así como de dos del C-5 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, lo que permitió establecer la ruta de escape del delincuente.

Se dio a conocer que incluso en una de las cámaras se observa el rostro del agresor, por lo que no se descarta que en los siguientes días se dé a conocer su captura. Además de que se cuenta con detalles del vehículo en el que escapó. Para acelerar la captura, agentes especializados en seguridad de la Embajada de los Estados Unidos trabajan de manera coordinada con la policía local.

No es el primer evento de robo que sufre el personal que representa al país vecino en la ciudad, motivo por el cual los americanos analizan la posibilidad de restringir la salida de sus diplomáticos a las calles o, en una situación más extrema, emitir una recomendación de no visitar la Ciudad de México, así como en otras ocasiones lo han hecho para Ciudad Juárez, Tijuana, Michoacán o Acapulco.