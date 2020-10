Roban suma millonaria a hombre pese a ir acompañado por policía en la CDMX

Un ciudadano, empleado de un despacho contable, pidió apoyo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para trasladar una millonaria suma de dinero que retiró de una sucursal bancaria dentro de una plaza comercial; sin embargo, en el trayecto para entregar el efectivo, dos sujetos armados lo asaltaron y sometieron al policía que iba en la patrulla.

La víctima señala que el uniformado "no hizo nada" para impedir el atraco.

Según lo narrado por el afectado ante el Ministerio Público, acudió al banco en la plaza Reforma 222 y solicitó los servicios de la patrulla, MX-00-E8 de la Colonia Condesa, para evitar ser asaltado.

Una vez con el dinero dentro de un maletín, pidió al oficial ser trasladado a una colonia de la alcaldía Miguel Hidalgo, pero al llegar al domicilio señalado, la víctima se percató que un Jetta blanco los alcanzó.

De la parte trasera del auto, bajó un sujeto con arma de fuego y de inmediato despojó al oficial de su arma y su teléfono celular, al tiempo que otro de los delincuentes apuntó al ciudadano y le dijo: "el maletín, no te hagas pendejo".

Narra la víctima que con la mirada esperó que el oficial actuará o que pidiera ayuda, sin embargo, la respuesta fue: "No la hagas de pedo o te carga tu pinche madre, mejor entrega todo".

Consta en la carpeta de investigación: CI-FIMH/MH-4/UI-3S/1168/09-2020 que luego de eso la víctima pidió que tanto el oficial, como una empleada del banco sean investigados; el primero por no actuar y permitir el robo y la segunda, porque le pidió "tiempo" para autorizar los cheques.

La víctima cree que en ese momento pudo alertar a los delincuentes de la cantidad solicitada, pues asegura, nadie sabía que haría ese movimiento bancario.