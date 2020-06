Roban un millón de pesos en iglesia de CDMX

El párroco de la iglesia San Antonio de Padua, que se encuentra sobre la calle 1 de Mayo en la colonia Del Obrero, en Gustavo A. Madero, denunció el robo de más de un millón de pesos en efectivo, dinero que a decir del clérigo, pertenecía a la organización Providencia Mercedaria Mexiquense.

La víctima detalló que los hechos sucedieron el pasado 10 de junio, cuando el encargado de la parroquia se percató de que varias puertas estaban forzadas.

Al hacer una revisión, se dio cuenta que una de las cajas fuertes, donde se guardaba el dinero de la organización, había sido abierta. Aunque de inmediato se dio parte a las autoridades, no se tiene una pista de los responsables del robo.

El lugar, se dio a conocer, cuenta con cámaras de vigilancia, las cuales ya son revisadas. No se descarta la posibilidad de que sea una persona "conocida" quien haya cometido el crimen, pues pocas personas conocían la ubicación de la caja fuerte.

Se detalló que los encargados de resguardar el dinero esperaban la "nueva normalidad" para acudir al banco para depositarlo.

Consta en la carpeta de investigación FIGAM/GAM-4

/UI-2/C/D/00209/06-2020, que las cámaras captaron a dos hombres, de entre 35 y 40 años, forzar con una barra de metal la puerta de la iglesia y luego entrar por la fuerza en otra recámara y dirigirse a donde estaba oculto el millón de pesos.

Los delincuentes no dañaron las figuras religiosas ni tomaron las limosnas.

Se fueron en un vehículo compacto, del cual las autoridades ya tienen sus datos generales. Como parte de la investigación, se entrevista al personal de limpieza, algunos parroquianos que por años han estado en el recinto y a gente cercana al encargado de la iglesia.