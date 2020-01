Roban volumen del "Diario del Imperio" del Archivo Histórico de la CDMX

El pasado 13 de enero, empleados del Archivo Histórico de la CDMX se percataron de que no estaba un volumen de "El Diario del Imperio", que corresponde a los meses de julio a diciembre de 1867, documento considerado como patrimonio documental de la Ciudad de México.

Aunque se encontraba para préstamo y consultas para el público, el documento es irreemplazable. Por este hecho se ordenó a la Fiscalía capitalina encontrar al o los responsables del atraco, por lo que se facilitaron las grabaciones del lugar y puntos aledaños. Aunque no se ha encontrado a ningún sospechoso, se cree que unos "estudiantes" pudieron ser los responsables.

Consta en la carpeta de investigación que el hecho se registró en el edificio del Archivo Histórico que se encuentra sobre la calle República de Chile número 8, colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Fue la directora del recinto, Donají Morales, quien acudió a las autoridades para denunciar lo sucedido, luego que un empleado le dio a conocer la noticia.

El empleado, quien es el encargado de la red de bibliotecas que están bajo resguardo del Archivo Histórico de la capital, dijo que se encontraba realizando el cotejo del inventario del año 2019, fue así que se dio cuenta que en el interior de la Biblioteca Joaquín García Icazbalceta, del Archivo Histórico de la Ciudad de México, faltaba un volumen de "El Diario del Imperio".

De momento, se desconoce si el robo se cometió recientemente o si el documento ya tenía tiempo que lo sustrajeron del lugar, pues a decir de la denunciante, se está cotejando el inventario de los documentos con los que se cuentan.

No se descarta que durante la revisión, se puedan registrar otros faltantes, de cualquier manera la FGJ ya investiga, pues a decir de los historiadores, ese documento es uno de los mas consultados por el público en general.