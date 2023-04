Roberto Madrazo pide a AMLO no culparlo de sus fracasos

A-AA+

Al acusar que a su gobierno le ha costado trabajo "levantar todo el tiradero que nos dejaron, en salud, y en educación, y en comunicaciones, y en todo, porque se habían dedicado a robar, a saquear", el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que políticos y comunicadores "acaparaban" la venta de medicamentos.

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que el periodista Carlos Loret de Mola tenía "vínculos con una de las empresas de Roberto Madrazo, que vendía medicamentos y ofrecía servicios médicos a los gobiernos estatales".

"Bueno, por eso hasta ahora continúa la campaña de decir: ´No hay abasto de medicamentos´. Nos costó muchísimo porque movilizaron de manera infame hasta a niños con cáncer, a sus papás, cuando no les importaba el dolor realmente, el que no hubiese los medicamentos para los niños con cáncer, lo que querían era doblarnos para que continuáramos con el mismo sistema de corrupción", dijo el Presidente.

----No me culpe por sus fracasos: Madrazo a AMLO

Tras los señalamientos en su contra en la mañanera, el excandidato presidencial priista, Roberto Madrazo, pidió a López Obrador no culparlo por sus fracasos.

A través de redes sociales, el exgobernador de Tabasco expresó: "El desabasto de medicamentos es el resultado de SUS errores criminales".

"Al día de hoy no hay ningún funcionario responsable por la muerte de más de 3 mil niños con cáncer", escribió Madrazo y expuso a López Obrador 8 errores sobre la compra de medicamentos.

Madrazo expone a AMLO 8 errores sobre la compra de medicamentos

1. El primer error fue centralizar las compras de medicamentos a la Secretaría de Hacienda, debido a la falta de experiencia de los nuevos funcionarios para encargar los medicamentos.

2. El segundo error fue reemplazar el Seguro Popular por el INSABI. Lo que dejó a 15 millones de mexicanos sin acceso a la salud.

3.- El tercer error fue vetar a las tres principales distribuidoras de insumos médicos del país, alegando prácticas monopólicas, sin comprender que estas distribuidoras compraban medicamentos a otras farmacéuticas.

4. El cuarto error fue no contemplar la logística de distribución y almacenamiento.

5. El quinto error fue la confrontación con la farmacéutica Pisa, la más importante productora de medicamentos oncológicos.

6. El sexto error fue solicitar a la UNOPS la compra consolidada de medicamentos, a cambio de una comisión de 85 millones de dólares, lo que antes hacia el IMSS sin cobrar.

7. El séptimo error fue que la UNOPS tardó meses en adquirir las medicinas y no compró todas las que se necesitaban.

8. El octavo error fue el desfalco del Fonsabi, el fideicomiso que financiaba las enfermedades de alto costo como VIH, cáncer cervicouterino, de mama e infantil.

Roberto Madrazo mencionó que en este rubro "los resultados han sido desastrosos" porque aumentó 6 veces el número de recetas no surtidas; 15 millones de mexicanos no tienen acceso a la salud y sólo 3 de cada 10 niños cuentan con un esquema completo de vacunación.

Agregó que la expectativa de vida bajó de 71 años a 75 años, las consultas del IMSS cayeron a la mitad y el gasto familiar en salud aumentó 40%.

"Se lo dije ayer y se lo repito hoy... si no podía mejorar el sistema de salud, hubiera dejado el que estaba. Pero en su gobierno todo lo que tocan lo destruyen", expresó Madrazo.