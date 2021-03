Robles acusa a FGR de trato privilegiado a Lozoya y Zebadúa

Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social con Enrique Peña Nieto, reprochó el trato que ha recibido por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) en torno a su petición de integrarse al criterio de oportunidad, según un audio al que tuvieron acceso el diario Reforma y Radio Fórmula.

La exfuncionaria criticó que la FGR de un trato más benevolente a otras personas, Emilio Lozoya Austin o Emilio Zebadúa, y que ha ella le ha negado acogerse al criterio de oportunidad.

"Yo me estoy muriendo, quería abreviar el proceso, pedir el mismo trato que se le ha dado a otros, no quiero privilegio, quiero cancha pareja y no la ha tenido, y eso es lo que quiero que quede muy claro", dijo Robles Berlanga, según el audio al que tuvieron acceso Reforma y Radio Fórmula.

El audio habría sido grabado durante la audiencia del pasado viernes, en la que Robles Berlanga compareció ante el Juez de Control Ganther Alejandro Villar Ceballos, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur.

Robles Berlanga recalcó que se le ha dado un "trato desigual, profundamente discriminatorio"; y acusó que es la única mujer en la cárcel.

Calificó su permanencia en la cárcel como parte de un pacto patriarcal y de actos de discriminación que le impiden llevar a cabo su proceso en libertad.

"Este sí es el pacto que no han podido romper, no pueden romper el pacto patriarcal, porque forman parte de ese pacto y me da pena que mujeres puedan ser expresión de esa política patriarcal, de esta discriminación porque soy la única, hoy por hoy, un año y medio después, que está en la cárcel, señor Juez", agregó.

El pasado 26 de febrero, la FGR informó que Robles Berlanga no aceptó la propuesta para reparar el daño que asciende a cinco mil 500 millones de pesos por el caso en su contra por la Estafa Maestra.

Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que ante la negativa de Rosario Robles para reparar el daño, no existen condiciones para llevar a cabo un procedimiento abreviado o un criterio de oportunidad, por lo que propuso pasar a la etapa intermedia.

El procedimiento abreviado al que buscaba acceder la exfuncionaria del Gobierno de Enrique Peña Nieto requería que la imputada se declara culpable para recibir una sanción mínima, mientras que el criterio de oportunidad consiste en colaborar con autoridades para que retiren la acción penal en su contra.

EL AÑO Y MEDIO EN LA CÁRCEL

Robles Berlanga pasó ya año y medio presa en el Penal femenil de Santa Martha Acatitla; durante ese tiempo y a pesar de que hay otros cómplices en el esquema conocido como la "Estafa maestra", ella ha decidido no hablar. En unas horas, en la audiencia intermedia del caso, se determinará si son suficientes y válidas las pruebas que tiene la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de ella, además de evaluarse las que presentó su defensa.

Durante este tiempo, su equipo exploró varias vías para lograr su libertad: amparos, cartas, cambio de equipo legal e incluso solicitaron negociar con la Fiscalía un criterio de oportunidad o apegarse a la figura de procedimiento abreviado.

La defensa de Robles no quiso dar un posicionamiento sobre la situación en que se encuentra el caso. "Por el momento no estamos dando entrevistas derivado de el momento en el que se encuentra la negociación", dijo a SinEmbargo su abogado Epigmenio Mendieta. Una respuesta similar provino del vocero de Mariana Moguel, hija de Rosario Robles: "Por el momento no habrá posicionamientos ni de la familia ni de la defensa".

Parte de los elementos que mantienen a Robles en prisión provienen de las declaraciones de Emilio Zebadúa, quien fuera su Oficial Mayor tanto en la Sedesol como en la Sedatu, a quien sí se le otorgó el criterio de oportunidad. Sus señalamientos los empleó el Ministerio Público para atribuirle cargos a Robles por el desvío de recursos públicos en la llamada "Estafa Maestra".

Los argumentos que la defensa de Rosario no ha logrado combatir fue que ella, como titular de estas dependencias, sabía de los desvíos y permitió que estos mecanismos fueran continuados, al conservar a los funcionarios que los realizaron tanto en la Sedesol como en la Sedatu.

El pasado 20 de febrero, la FGR informó al Juez Ganther Villar Ceballos que no se cumplieron los requisitos para negociar el criterio de oportunidad, con el que ella colaboraría con las autoridades para que fuera retirada la acción penal en su contra. En tanto, el procedimiento abreviado requiere que se declarara culpable para recibir una sanción mínima.

Desde el año pasado, el Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, dijo en una conferencia, en relación al criterio de oportunidad, que la diferencia entre ella y Emilio Lozoya Austin—ex titular de Petróleos Mexicanos, actualmente con prisión domiciliaria por caso Odebrecht y Fertinal— es que Robles no ha querido hablar sobre los implicados en la "Estafa Maestra".

Estas personas involucradas no serían los integrantes de su equipo en las dependencias, que están claramente detectados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sino a quienes se ha identificado como sus superiores: Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto.

- Con información de Daniela Barragán.