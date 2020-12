"Robo de 5 botellas y dinero, presunto móvil para matar a empresario"

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, informó que el asesinado del empresario francés, Baptiste Jacques Daniel Lormand y su socio Luis Orozco, no fue por secuestro ni extorsión sino por robo de mercancía, presuntamente, de cinco botellas cuyo costo sería alrededor de un millón de pesos.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, el funcionario señaló que presuntamente los asesinos los engañaron para robarles las botellas de vino.

"Hay elementos para confirmar que era un robo de mercancía, robo por medio de engaños. Robo de mercancía y los matan.

"Llevaban botellas con precios muy altos; el detenido habla de una factura por un millón de pesos", comenta.

Sobre las investigaciones señala: "Trabajamos con el mismo modus por telefonía y por antena y otras técnicas de investigación, que estos sujetos había estado en la zona, donde aparecen lamentablemente los cuerpos de las personas ya sin vida nos dimos cuenta que se trataba de la misma célula criminal.

"Las víctimas llegan a San Andrés Totoltepec, se ven en la carretera federal, más tarde legan dos vehículos más y se ven los cuatros vehículos, no sabemos si los bajaron en otro punto, donde se capta que se bajan aparecen".

El funcionario señaló que el grado de violencia de esta célula delictiva, que cometieron el delito, es muy alta.

Agregó que la célula criminal, no sólo está relacionado con el tema de robos sino por delitos contra la salud, portación de armas de fuego.

Respecto al detenido, que el detenido está acusado de triple homicidio y estuvo preso dos veces.

Indicó que se está llevando a cabo dos órdenes de cateos en Magdalena Contreras; se encontraron muchas botellas de alcohol, drogas, armas de fuego e inclusive granadas.