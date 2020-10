Robo de medicamentos rompe todos los parámetros de la perversidad: AMLO

Luego del robo de más de 37 mil medicamentos oncológicos para niños en la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó esta mañana de lunes que esta acción implica romper todos los parámetros de la perversidad.

En conferencia de prensa, López Obrador aseguró que su Gobierno enfrenta una oposición "fuertísima, capaz de muchas cosas" en el tema de la compra y distribución de medicinas, pues señaló que son alrededor de 100 mil millones de pesos que se invierten en la compra de medicamentos.

"Tenemos una oposición fuertísima, capaz de muchas cosas, porque estamos hablando de intereses, son alrededor de 100 mil millones de pesos en compra de medicamentos, y muy pocos tenían ese negocio, muy lucrativo y muy inhumano, porque robarse el dinero los medicamentos; es más, robar medicamentos ya implica tener un nivel de perversidad fuera de lo común, ya es romper todos los parámetros de la perversidad.

"Eso sucedía, eso estamos enfrentando, pero vamos avanzando y vamos a limpiar", dijo.

En Palacio Nacional, el Presidente aseguró que en sexenios pasados se padeció de corrupción en este sector, lo que llevó a un desabasto, inclusive en la falsificación y adulteración de medicamentos "por los intereses creados que han llevado a cabo toda una campaña en contra del gobierno porque no están conformes con el que se esté llevando a cabo un cambio en todo lo que es la adquisición y el abasto de medicamentos".

En este sentido, el presidente López Obrador informó que este lunes encabezará una reunión sobre la compra de medicamentos en el extranjero, con el apoyo de la ONU, así como los avances de la creación de la empresa pública que distribuirá los medicamentos.

"Hoy tenemos una reunión sobre este tema, sobre el abasto de medicamentos y vamos a informarles pronto, porque se firmó un acuerdo con la ONU para comprar medicamentos en el extranjero con el propósito de que no falten los medicamentos y también para que haya transparencia, que no haya corrupción.

"Hoy tenemos una reunión para saber cómo se va en la compra de los medicamentos, en las claves que se están comprando de medicamentos y yo espero que en una semana a más tardar les informemos sobre lo que se está haciendo en la compra de medicamentos, cuánto se está invirtiendo y cómo se van a distribuir los medicamentos, y cómo va la creación de la empresa distribuidora de los medicamentos", dijo.

Señaló que el compromiso que tiene su gobierno es que no falten y que haya abasto de medicamentos en todos los centros de salud.

"Que sean medicamentos de calidad y gratuitos; o sea, quiero cumplir ese compromiso: abasto suficiente de medicamentos de calidad hasta en los lugares más apartados. Siempre he dicho que cómo llevan los refrescos embotellados o las papitas hasta las comunidades más apartadas, ¿por qué no vamos nosotros a llevar los medicamentos?", agregó.