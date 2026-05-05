"Rocha Moya cuenta con protección"

Culiacán, Sin.- Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, está en el estado y cuenta con protección de elementos de seguridad, confirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien añadió que el morenista ya no cuenta con fuero para evitar ser detenido.

El funcionario afirmó que al morenista se le asignó un cuerpo de seguridad no muy grande de elementos por recomendación del gobierno federal, y no por solicitud de él, como dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Al cuestionarle si el gabinete de seguridad teme que Rocha Moya pueda ser atacado, García Harfuch respondió que no tienen indicios de que ello pueda ocurrir.

"No tenemos ningún indicio ni ningún dato de que pueda ser atacado o siquiera que tenga alguna amenaza", respondió a pregunta expresa de la prensa.

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Asimismo, rechazó que el gobierno federal sospechara que Rubén Rocha Moya tuviera vínculos con la facción de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa, como acusa el Departamento de Justicia y la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

"Por supuesto que nosotros no teníamos ningún indicio, hemos llevado, llevamos desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, como ya lo dijeron mis compañeros del gabinete, los resultados, las detenciones, y nunca hemos tenido una obstrucción por parte de algún funcionario del gobierno del estado (Sinaloa) para continuar o realizar las operaciones que les presentamos", subrayó.