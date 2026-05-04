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Rocha Moya, "el innombrable"

Por El Universal

Mayo 04, 2026 03:00 a.m.
A
Rocha Moya, "el innombrable"

Ciudad de México.- Esta vez no se escuchó el grito a coro de "¡No estás solo!", que Morena acostumbra a utilizar cuando se trata de defender a uno de los suyos.

En su VIII Congreso Nacional Extraordinario, que se llevó a cabo este domingo en el World Trade Center de la Ciudad de México, ni siquiera se pronunció el nombre de Rubén Rocha Moya, acusado por el gobierno de Estados Unidos de vínculos con el narco.

Si bien el gobernador de Sinaloa con licencia no asistió, su sombra estuvo presente en el cónclave guinda, pero no hubo un gesto de apoyo o solidaridad. Al final, algunos delegados de Sinaloa pretendieron organizar una porra para Rocha Moya, pero el intento se ahogó al no tener eco entre los asistentes.

Senadores, diputados y otros políticos de Morena se deslindaron del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y dejaron su futuro en manos de la Fiscalía General de la República (FGR).

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Lo que sí abundó en el congreso fue el respaldo y cierre de filas con la presidenta Claudia Sheinbaum y con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, además de un llamado a honrar el legado del tabasqueño.

Quizás, por ello, a los 3 mil congresistas se les obsequió una mochila con los colores y el logotipo del partido, que contenía los libros "¡Gracias!, Grandeza" y "México en transformación: la formación del Estado nacional" (1824-1867), del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y "Diario de una transición histórica", de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Además, la mochila incluía un folleto: "100 postulados morenistas", una playera y una gorra con el logotipo de Morena.

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