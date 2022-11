Rocha rechaza proyecto de "Museo del Narco" en Badiraguato

A-AA+

CULIACÁN, Sin., noviembre 3 (EL UNIVERSAL) .- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, rechazó en forma enfática la idea de construir un museo del narcotráfico en el municipio de Badiraguato, tierra en la que nació y se distingue históricamente por su vocación de trabajo.

A través de su cuenta de Tweet, el ejecutivo estatal se refirió a la propuesta del alcalde de dicha jurisdicción territorial, José Paz López Elenes, de promover el turismo construyendo como un atractivo para visitantes nacionales y extranjeros un Museo del Narco.

En su breve mensaje en redes sociales, el ejecutivo estatal expuso que no comparte en lo absoluto esta idea, puesto que su tierra se distingue históricamente por la vocación de trabajo, bondad y lealtad de su gente.

A su vez, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, diputado Feliciano Castro Meléndez, subrayó que no comparte dichos criterios del alcalde de Badiraguato, cuando existen otras formas de generar turismo.

Puntualizó que no se puede compartir este proyecto propuesto por el alcalde cuando lo que se desea es cambiar el estigma que se tiene de la zona serrana del estado.