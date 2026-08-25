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Rocha y 9 más, bajo investigación

Impertinente el regreso del exgobernador, dice Sheinbaum

Por El Universal

Agosto 25, 2026 03:00 a.m.
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Rocha y 9 más, bajo investigación
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      Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que no le pareció pertinente el regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa, al considerar que el mandatario estatal con licencia se encuentra bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), junto con otras nueve personas mencionadas por las autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el crimen organizado.

      Cuatro días después de que Rocha regresó a su cargo y después volvió a pedir licencia, la Mandataria federal aclaró que su postura no representa una acusación contra Rocha Moya, pues corresponde exclusivamente a la fiscalía determinar si existen elementos que acrediten alguna responsabilidad. Sin embargo, sostuvo que cuando una persona se encuentra bajo investigación, lo conveniente es separarse del cargo.

      Rocha Moya regresó el viernes pasado a sus funciones como gobernador de Sinaloa, decisión de la que Sheinbaum aseguró haberse enterado únicamente a través de la publicación que el propio mandatario hizo en redes sociales. Un día después, el sábado, Rocha volvió a solicitar licencia para separarse temporalmente del cargo.

      Al respecto, ayer por la mañana, la Presidenta Sheinbaum informó que la FGR mantiene abiertas investigaciones contra las 10 personas señaladas por el gobierno estadounidense, entre ellas Rocha Moya.

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      Explicó que, hasta el momento, el Departamento de Justicia estadounidense no ha entregado a México las pruebas que sustenten sus señalamientos, por lo que las autoridades mexicanas continúan con sus propias indagatorias.

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