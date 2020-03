Rocían a hombre de alcohol y le prenden fuego en Edomex

Un hombre fue rociado con alcohol y luego le prendieron fuego en Calacoaya, Estado de México, desde donde lo trasladaron al Hospital de Alta Especialidad de Zumpango, no obstante, al no poder pagar la hospitalización, sus familiares pidieron el apoyo de una ambulancia especial de terapia intensiva, para trasladarlo al hospital Magdalena de Las Salinas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la Ciudad de México.

Ante la desesperación de la familia del sujeto, el Instituto Municipal de Asistencia a la Salud de Naucalpan, proporcionó una ambulancia especial para el trasladado de pacientes de terapia intensiva hacia el hospital de Traumatología del IMSS en la CDMX, confirmó Eduardo Vázquez Celis titular del Instituto Municipal de Atención a la Salud (IMAS).

Debido a su adicción al alcohol el hombre vivía en un sillón viejo que colocó en un callejón de Calacoaya, donde el 2 de marzo fue rociado por una sustancia flamable, al parecer alcohol y le prendieron fuego, cuyas llamas no sólo quemaron el sofá, sino además envolvieron el cuerpo del hombre de 56 años de edad.

Paramédicos de Protección Civil de Atizapán, tras auxiliar y atenderlo y debido a la gravedad de sus quemaduras lo trasladaron de urgencia al Hospital de Especialidades de Zumpango, donde dicha atención fue acumulando una cuenta que en 15 días subió a 134 mil 438 pesos, "dinero que no podíamos pagar", afirmó la sobrina del paciente quemado.

"Mi papá tuvo que firmar varias letras de pago, para que nos permitieran trasladarlo al IMSS, pero el Hospital de Zumpango pedía una ambulancia especial equipada para llevarlo a Magdalena de las Salinas", relató.

Fue entonces cuando "solicitamos el apoyo del gobierno municipal de Naucalpan, ya que al parecer sólo el Instituto Municipal Asistencia a la Salud cuenta con ambulancias de terapia intensiva y afortunadamente el secretario de Gobierno Mauricio Aguirre Lozano, accedió a prestar el apoyo humanitario, afirmó la joven.

Eduardo Vázquez Celis, titular del IMAS, informó que el traslado del paciente quemado terminó a las 23 horas del miércoles 18 de marzo, en una de las tres ambulancias equipadas para urgencias avanzadas.

Ante este apoyo humanitario, la familia agradeció al gobierno municipal el apoyo que recibieron ante la situación precaria de su familiar, "pues no podríamos pagar un traslado de este tipo, ya habíamos llevado una ambulancia normal que no fue aceptada y tuvimos que pagar 10 mil pesos", señalaron agradecidos.