Rocío Nahle no se descarta como "corcholata" para sustituir a AMLO

Luego que fuera nombrada por el presidente Andrés Manuel López Obrador como "una de las corcholatas" (aspirantes) para sustituirlo en 2024, Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía (Sener), afirmó que en Morena hay varios hombres y mujeres preparadas políticamente y profesionalmente -en la que se incluyó- para ser el candidato o candidata presidencial, y aseguró que el partido saldrá en esa elección en unidad.

Al salir de Palacio Nacional tras sostener una reunión con el presidente López Obrador, y a pregunta expresa, la secretaria de Energía aseguró que ella está disponible para lo que disponga el partido para consolidar la Cuarta Transformación.

"Yo les digo que quien sea la candidata o candidato de mi partido, de Morena, vamos a salir en unidad. Yo estoy para lo que disponga el movimiento, para consolidar la Cuarta Transformación. Sea o no sea, vamos a salir en total unidad, quien no esté en esa unidad pues a lo mejor tendrá su derecho de irse por otro lado, pero el movimiento va a salir en total unidad.

"Afortunadamente, habemos mujeres preparadas política y profesional, y hay hombres. O sea, en el movimiento ya lo mencionó, el Presidente hay varias cartas", expresó Nahle.

-"Usted es una de ellas", se le cuestionó.

-"Vamos a esperar", respondió antes de retirarse del recinto histórico.

En julio pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no hay tapado, pero que él es el "destapador" y su "corcholata favorita" será la opción que elijan los mexicanos.

En esa ocasión, el Presidente señaló que en el "flanco progresista" había muchas opciones de candidatos para sustituirlo en 2024, entre ellas, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México; Juan Ramón de la Fuente, embajador de México en la ONU; Tatiana Clouthier, secretaria de Economía; Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos, y Roció Nahle, titular de Energía.

"Ese es el ´tapado´; acá no es, ya eso ya es historia", dijo.

"¿Quiénes pueden sustituirme? Bueno, pues primero hay que tomar en cuenta que va a ser el pueblo el que va a decidir. Ahora, del flanco progresista, liberal, hay muchísimos, como Claudia, como Marcelo, como Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, Tatiana Clouthier, Rocío Nahle, bueno, muchísimos, afortunadamente hay relevo generacional", declaró.