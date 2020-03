Rodrigo, uno de los mexicanos positivos de Covid-19 relata su peregrinar en el sistema de salud

Rodrigo Fragoso, un joven de 30 años, dio positivo al COVID-19 según el diagnóstico que el Intituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) le entregó ayer jueves.

La espera para conocer el resultado se prolongó por cinco días en los que el joven permaneció aislado en una habitación de su casa, sólo bajo prescripción de paracetamol con el objeto de controlar la fiebre que llegó a aumentarle hasta los 39 grados.

En entrevista con SinEmbargo, el joven expuso que por voluntad propia decidió no permanecer internado, y tras firmar una responsiva los médicos le dejaron ir a su casa sólo con algunas indicaciones inscritas en una hoja, donde señalaban que si daba positivo al virus tendría que mantenerse 14 días en aislamiento.

El joven narró que para evitar contagiar a sus familiares no salió de su habitación, ni para recibir los alimentos que alguien le acercaba a su puerta, y sólo cuando él estaba seguro de que nadie estaba cerca salía a recogerlos.

"Un completo aislamiento, te tienes que quedar tu solito en tu recámara, nadie puede entrar. La comida viene una persona y me la deja afuera de la puerta de mi recámara y ya la recojo cuando se que no hay nadie", comentó el joven paciente.

A Rodrigo le hubiera gustado que el diagnóstico se lo entregaran en un tiempo menor y, si se descartaba que estaba infectado con el virus, pudiera tratarse los síntomas que presentaba, ya que le preocupaba que fuera una infección que pudiera extendérsele a los pulmones.

No obstante, estos últimos cinco días permaneció en zozobra y aislamiento, sin tomar ningún antibiótico ni otro fármaco que no fueran paracetamol. Una vez que dio positivo en el diagnóstico, su situación no cambió, aseguró el joven, pues no hay tratamiento para lo que el padece, según le indicaron los médicos.

"Le dije [al doctor] qué es lo que me iban a hacer y me dijo que realmente no me harían nada, que solamente iba a estar en observación, que no me pusiera más mal por la cuestión del oxígeno. Es por eso que en ese momento no me sentía mal y decido no quedarme internado, ellos me hicieron firmar un alta voluntaria en donde ponía que conocía los pros y los contras de quedarme internado, y yo decidía no quedarme".

El joven fue atendido en el Centro Médico La Raza de la Ciudad de México. Foto: Rodrigo Fragoso

EN CASA, PERSONAL DEL IMSS NO LO LLAMÓ

Una vez que decidió irse a su casa, los médicos le pidieron sus datos para mantenerse en comunicación con él, pero durante los cinco días que esperó su diagnóstico nadie le llamó ni lo supervisó, dijo.

"Lo terrible es la incertidumbre que estamos viviendo como probables portadores de este virus. Eso que leí, la esposa del primer fallecido por este virus, que nunca nadie se comunicó con ellos, pues es la realidad: conmigo nunca se han comunicado", expuso el paciente a este diario digital.

CONTRAJO COVID TRAS VIAJAR A MIAMI

Rodrigo contrajo el virus durante un viaje que realizó a Miami, Florida. Sin embargo, luego de acudir a la unidad de urgencias de La Raza, y de que los médicos sospecharan que estaba infectado con el virus, el joven mencionó a este medio que tampoco alertaron a las personas que viajaron el vuelo de regreso de Miami, ni realizaron pruebas a sus familiares cercanos.

"La semana pasada estuve en Miami, Florida. Yo regreso el domingo a la Ciudad de Mexico, me sentía perfectamente bien, pero ya el domingo por la noche me empezó a dar como un cosquilleo en la garganta", dijo el joven.

En ese periodo, el número de contagiados pudo extenderse sin que las autoridades sanitarias pudieran contener la propagación del virus, dijo.

"Yo asistí normal, nunca les dije que había tenido un viaje a Estados Unidos. Ya después me lo preguntaron. No sé si ellos tengan un sistema que identifique, porque ya estando en el área de urgencias del Hospital General llegaron al rededor de seis personas –entre médicos y enfermeras–, tenían guantes, mascarillas y un traje".

Tras presentar los síntomas el paciente no relacionó su viaje a EU con el COVID-19, pero sí despertó alerta en los médicos que le atendieron. Foto: Rodrigo Fragoso

Una vez que fue diagnosticado con COVID-19, su situación no cambió, pues aunque sí está recibiendo atención médica, insistió a SinEmbargo que en su caso no se le está suministrando ningún medicamento además de paracetamol. "No hay medicina, no existe" dijo el joven quien espera mejorar en los próximos días.

En las redes sociales, Rodrigo narró la crónica de su travesía por el Centro Médico La Raza en donde se dijo sorprendido por la manera en que los médicos le recibieron con el equipamiento para el tratamiento de epidemias. Sin embargo, se dijo preocupado por las poca atención que recibió una vez que se resguardó en su casa.

Personal de la Secretaría de Salud (SS) confirmó a este medio que no se está hospitalizando a todos los casos de infectados con COVID-19, sÓlo los casos graves. Cuando se trata de casos ambulatorios, es decir con síntomas leves, permanecen en sus casas. De acuerdo con esta fuente, los ambulatorios corresponden a más del 90 por ciento de los 164 casos confirmados al corte del pasado jueves.