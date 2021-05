Roemer rechaza acusaciones en su contra, tras orden de aprehensión

El escritor y conductor de televisión Andrés Roemer rechazó las acusaciones de violencia sexual que se han realizado en su contra."Rechazo rotundamente todas las acusaciones que se están desplegados en mi contra. Jamás he violado, agredido, amenazado, ni usado ningún tipo de violencia en contra de ninguna mujer", afirmó Roemer en un comunicado, reportó Ciro Gómez Leyva.Roemer rompe su silencio después de que ayer miércoles por la tarde la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) girara una orden de aprehensión en su contra por el delito de violación.Respecto a la orden de aprehensión, Roemer aseguró que no ha sido notificado por las autoridades y que se enteró a través de los medios de comunicación. El conductor también acusó que no se ha respetado su derecho "a una adecuada defensa ni la presunción de inocencia que debe regir cualquier proceso penal".El exembajador de buena fe de la Unesco también señaló que no ha sido citado a declarar y tampoco ha tenido acceso a la investigación para saber quién y de qué se le acusa, elementos que, afirma, han impedido que pueda defenderse.De acuerdo al texto reportado por Radio Fórmula, Roemer aseguró que su caso es una campaña de linchamiento que responde a diversos intereses."He sido condenado de manera anticipada y se ha desatado en mi contra una campaña de linchamiento público que obedece a diversos intereses. Nunca he hecho nada en contra de la voluntad de otro ser humano. Por el momento, esta es la única declaración que emitiré en tanto se desarrollan los procedimientos judiciales y las investigaciones que de acuerdo con los medios se realizan en mi contra".---Orden de aprehensión y bloqueo de cuentasLa FGJ-CDMX dio a conocer ayer por la tarde que obtuvo de un juez una orden de aprehensión en contra de Andrés Roemer, que también es buscado a nivel internacional pues se cree, el escritor y conductor de televisión, puede estar refugiado en Israel.La Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia ya lo busca con la finalidad de ponerlo a disposición de la autoridad judicial que lo requirió.A su vez el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, señaló que las cuentas de Roemer Slomianski fueron congeladas, de conformidad con el trabajo coordinado con la FGJ-CDMX.