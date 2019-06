Rogelio Montemayor también renuncia al PRI

Rogelio Montemayor Seguy, quien fue gobernador de Coahuila, renunció al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y advirtió que no participará en la "pseudo elección" para elegir a la nueva dirigencia nacional. Aseguró que dimite a su partido "con pesar y tristeza".

En una carta dirigida a Rodrigo Fuentes Ávila, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI Coahuila, lamenta que no se haya tomado en cuenta al doctor José Narro Robles, aspirante a la dirigencia nacional del PRI, quien representaba "la única esperanza" de reconstruir al PRI.

En la misiva de ocho párrafos destaca que México requiere de un PRI fuerte, competitivo, que impulse el fortalecimiento de las Instituciones Públicas para poder superar los problemas que más agravian a los mexicanos.

Criticó también la corrupción, impunidad e inseguridad. "Basta de soberbia y desapego de las necesidades populares", subrayó al señalar que fueron demasiados personajes a quienes el PRI llevó a cargos de representación política que se enriquecieron con dinero del erario y dejaron endeudados a sus Estados y la gente necesita políticos honestos.

"Por ello, comparto la decisión del Dr. Narro de renunciar a participar en un proceso plagado de irregularidades; comparto también la decisión de renunciar al PRI, y por este medio comunico que no votaré en la pseudo elección para elegir a la nueva dirigencia del PRI".

Por su parte, el coordinador de la bancada del PRI y presidente de la Mesa Directiva del Congreso Local, diputado Jaime Bueno Zertuche, dijo que era muy lamentable la decisión. "Lo lamento por el perfil y la trayectoria del doctor, él era un activo muy importante para nuestro partido, respetamos su decisión aunque no la compartimos, son momentos de unidad y de mucho trabajo hacia el interior", remarcó Bueno Zertuche.