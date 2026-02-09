Rogelio Zárate muestra su "artesanía rebelde"

Ciudad de México.- El artista Rogelio Zárate dice que "depositar lo indígena en la canasta de lo antiguo y lo viejo" es una "estrategia colonial" de la que se benefician las "grandes marcas" para apropiarse de estas culturas, las cuales -asegura- tienen un lugar en el presente "urbano y digital", como lo demuestra ´Huaraches, solo hazlo´, una pieza que denomina como "artesanía rebelde".

Zárate, de raíces zapotecas y originario de Oaxaca -uno de los estados con mayor población indígena en México-, explica a EFE que su obra busca "romper la representación de los pueblos indígenas como archivo, folclor o ruina cultural", ya sea mediante materiales físicos o generando imágenes con inteligencia artificial, como una forma de "existir y resistir" en el presente.

"Somos sujetos históricos del presente: habitamos el campo, negociamos con la ciudad y operamos dentro de espacios digitales y virtuales. Nuestra experiencia no es ajena a la tecnología, sino que se sitúa dentro de sus tensiones", destacó en el marco de la Semana del Arte en Ciudad de México, donde se expone su obra.

´Huaraches, solo hazlo´ lleva bordado el reconocido logotipo de Nike y ejemplifica la "rebeldía artesanal" frente a la apropiación cultural por parte de grandes marcas como Ralph Lauren, Isabel Marant o Adidas.

Con este par de sandalias, que en la suela lleva inscrita la frase en zapoteco ´Tsaa Rsiaan´ (Caminar lento), Zárate busca dar "una pelea por los símbolos", así como "evidenciar las asimetrías de poder" que atraviesan este tipo de apropiaciones, en las que "las industrias globales extraen el valor simbólico, estético y económico de las culturas indígenas sin reciprocidad ni justicia".

La rebeldía está presente en la obra del artista oaxaqueño, la cual, afirma, se inspira tanto en la herencia de su tierra como en la literatura ciberpunk, aquella que apela "a la gente en los márgenes de las ciudades".

"Y es que nosotros (los indígenas) hemos estado en los márgenes de la historia", lamenta.