Rojas Díaz Durán se registra como aspirante a dirigencia

Luego de que este sábado iniciara el periodo para presentar candidaturas para la dirigencia de Morena, este domingo, Alejandro Rojas Díaz Durán se presentó en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) para inscribirse como aspirante a la Presidencia de ese partido y donde señaló que de llegar a ese cargo se acabará la reelección automática.

"Se acabo? la reelección automática. En Morena tiene que mandar el pueblo, y si el pueblo dice que un gobernador, un diputado o un alcalde lo están haciendo mal, me voy a encargar personalmente de que no vayan a la reelección. En Morena las candidaturas son del pueblo, de la gente que trabaja".

"Por eso ahora quiero ser presidente de Morena, para que cada mexicano que esta? transformando a México tenga aquí? su casa, su lugar de participación".

En un mensaje a medios de comunicación, Alejandro Rojas Díaz Durán pidió al organismo electoral piso parejo y que se garantice que haya debates y campañas "y no soy yo el que exige el piso parejo, lo exige el pueblo de México".

El aspirante señaló que en caso de ganar la presidencia de Morena garantizará tres "C": una casa para que la militancia interponga solicitudes y gestiones en cada municipio del país; lo segundo será un centro de contacto digital nacional y una línea telefónica 800-Morena que funcionara las 24 horas del día, los siete días a la semana donde se recibirán denuncias y reclamos; y como tercera propuesta, la candidaturas, las cuales se tendrá que tener el respaldo del pueblo.

Al señalar que "el buen juez por su casa empieza", Alejandro Rojas Díaz Durán señaló que pedirá que en 2022 se someta a consulta pública si continúan en sus cargos los gobernadores de Morena, Cuitláhuac García, en Veracruz, y Miguel Barbosa, en Puebla.

Más tarde, también arribó Carol Arriaga García quien se registró como candidata a dirigir la Secretaría General de este instituto político y dónde señaló que hubo una falla del INE al avalar que en la convocatoria no haya la obligatoriedad de incorporar una norma de paridad.

"Es una falla que sin duda es subsanable y por qué lo digo porque dado que son acciones afirmativas para lograr la igualdad bien pudiera acordarse que la presidencia de la Secretaría General recaiga en una mujer o en una mujer y en un hombre respectivamente; lo que está prohibido es que sean dos hombres los que ocupen ambos cargos", dijo.