Rojo de la Vega disfrutó de Cuba antes de retirar estatuas de Castro y el Che

Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, alcaldesa de Cuauhtémoc, respondió a las declaraciones que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo emitió este lunes en su conferencia matutina al hablar sobre el retiro de las esculturas de Ernesto "Che" Guevara y Fidel Castro.

Explicó que las esculturas fueron compradas en 2017 durante la administración de Ricardo Monreal por un costo de 600 mil pesos.

"Este es un bien que compró la alcaldía en el 2017 con recursos de la alcaldía y el artículo 53 de la Constitución Mexicana nos da la razón en cuanto al manejo que podemos tener con nuestros inmuebles", señaló.

Señaló que habló con la jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada, y la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, para dialogar sobre el destino del monumento "Encuentro" y respetar lo que quieran los vecinos de la colonia Tabacalera.

"Estoy en la mejor disposición para una mesa de diálogo, para definir cuál es la mejor ruta [...] Estamos viendo si se pudiera hacer una subasta, con ese dinero nos serviría muchísimo ya que el presupuesto es muy poco para la alcaldía Cuauhtémoc, para tanta necesidad y tanto abandono, estamos viendo la viabilidad legal", dijo.

Sobre los comentarios de la presidenta Sheinbaum Pardo respecto al viaje que la alcaldesa realizó a Cuba, luego de que se difundieron imágenes en redes sociales de una publicación donde aparece detrás de un mural del "Che" Guevara, Rojo de la Vega Piccolo mencionó que fue hace 10 años y que en ese entonces todavía no entendía de la política.

"Me fui hace 10 años a Cuba, era una chiquilla que todavía no entendía de la política, y Cuba no es Fidel y no es Che Guevara, al contrario, si tú vas a Cuba escuchas el odio que le tienen a estos sujetos, que tienen a la población en completo empobrecimiento, con falta de acceso a sus derechos más básicos.

"Ellos defienden a quienes pertenecen a la izquierda, a quienes pertenecen a su ideología, yo hablo desde una postura en donde soy mexicana, soy activista, el que asesina no es menos asesino si viene de la izquierda que de la derecha, no es menos represor alguien que tiene sus colores partidistas a alguien que no los tiene", expresó.

La alcaldesa señaló que le sorprendieron las palabras de la presidenta Sheinbaum Pardo y recordó que ella mandó quitar placas y monumentos de personajes históricos que fueron colocados en la ciudad.

"A mí me sorprende más viniendo de la presidenta de la República porque fue ella quien dijo, como jefa de Gobierno, que esta ciudad de derechos y libertades —donde quitó la placa a Díaz Ordaz y el monumento a Colón, entre otras tantas—, pero estos también fueron represores y asesinos", indicó.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el viaje?

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que es "la intolerancia total" la remoción de las esculturas de Fidel Castro y Ernesto "Che" Guevara, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Sheinbaum Pardo señaló que fue ilegal el retiro de este monumento en la colonia Tabacalera y, sin mencionar su nombre, hizo referencia a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, al señalar que estuvo de vacaciones en la isla.

"La intolerancia total, luego nos critican a nosotros, pero creo que lo más grave es que fue ilegal la manera en que removió este monumento, no se puede remover un monumento si no pasa por un comité [...] es hipócrita, ella estuvo en Cuba de vacaciones", sostuvo.

La mandataria comparó lo ocurrido con la estatua de Colón, en Paseo de la Reforma, donde se llevó a cabo un proceso administrativo a raíz de una petición de pueblos originarios.