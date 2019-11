Romero Hicks rechaza señalamientos sobre "bots" contra la prensa

El líder de los diputados federales del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, negó "tajantemente" tener una estrategia en redes sociales orquestada en contra de la investidura presidencial, como fue acusado hoy en la conferencia del jefe del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador.

Ese señalamiento es "una cortina de humo frente a un desastre nacional" acusó.

En un video publicado en su cuenta de Twitter el legislador afirmó que siempre se ha conducido con prudencia y no ha descalificado al presidente, al que llamó a propiciar la unidad nacional para resolver los problemas.

Por eso aprovechó para solicitar un encuentro con los diputados del PAN, ya que en 11 meses de gobierno el mandatario no se ha reunido más que con legisladores de su partido.

"Necesitamos un jefe de gobierno y un jefe de Estado que no descalifique todos los días", expresó en su video, en el que expuso su solidaridad "con los periodistas que han sido descalificados en los últimos días".

En su mensaje expuso: "Niego tajantemente la afirmación que falta a la verdad de cualquier acción orquestada contra la investidura presidencial. Todo nuestro trayecto público como rector, gobernador, director de un consejo nacional de ciencia y tecnología, senador y ahora como diputado una máxima que hemos respetado es la prudencia, la verdad y la legalidad.

"En ningún discurso van a encontrar descalificación alguna a la investidura presidencial hoy necesitamos un presidente que nos convoque, que nos una y sobre todo que nos concilie. Tenemos un país que tiene muchos problemas por resolver y estas cortinas de humo frente a un desastre nacional del señor presidente de la República frente a la opinión pública no nos ayudan".