Rompen piñata de ministra la Norma Piña y otras por causas sociales

MONTERREY, NL., abril 8 (EL UNIVERSAL).- Después que el año anterior la administración municipal suspendió la "quema de Judas" que organizan vecinos de la colonia Obrerista, con el argumento que se provocaría contaminación y porque en caso de un incendio los bomberos no tendrían agua para sofocarlo, este Sábado de Gloria se reanudó la tradición que se inició hace 81 años.

En la calle Colegio Civil de colonia Obrerista, los judas que ardieron entre las explosiones y estruendos de la pólvora fueron los que representaron la violencia contra las mujeres y la corrupción de los gobernantes que le fallan al pueblo. También se rompió una piñata que representaba la contaminación.

Gilberto Vázquez, quien colabora en el comité organizador de la ceremonia, presidido por Francisco Haros Romero, recordó que el año pasado Protección Civil Municipal no dio permiso por la contaminación y alegando la escasez de agua que padecía la ciudad, lo que hubiera dificultado combatir un probable incendio.

"Se respetó a la autoridad que recién empezaba a trabajar, ahora de igual manera respetando se llegó a un acuerdo y seguirá la tradición con orden, respeto, disciplina; pero ahora sí con la quema de Judas", pues según Francisco Haros Romero, contamina más una carne asada que esta práctica, ya que las piñatas se consumen en dos o tres minutos y sólo una vez al año.

Reconoció que se haya respetado una tradición que inició hace 81 años, y ahora la continúan los hijos y nietos de los primeros organizadores y participantes. "Lo más importante es tomar en cuenta el sentir de la gente, pues la decisión sobre los judas que se van a quemar se toma por consenso de los vecinos, no por lo que diga una persona o el grupo que organiza, si la gente dice: vamos a quemar a este político o funcionario, lo hacemos".

A la quema de judas asisten vecinos de las colonias Obrerista, Treviño, Larralde, Industrial, Unidad Modelo y hasta de otros municipios metropolitanos comentó Gilberto Vázquez.

Rompen piñata de Norma Piña

En otro acto alusivo a la misma tradición, que se llevó a cabo en la esquina de avenida Benito Juárez y Aramberri, en el centro de Monterrey, integrantes de colectivos ciudadanos apalearon hasta convertir en pedacería de cartón una piñata representando a Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La representación artesanal de la ministra "sostenía" con sus manos una cartulina con fotografías de Juan Ignacio Barragán, director de la empresa Servicios de Agua y Drenaje, una foto de la propia presidenta de la SCJN, otra del alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, y finalmente la imagen del gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda.

Como integrante de la Alianza de Usuarios de Servicios Públicos y Financieros, el activista y escritor Roberto Guillén. señaló que en los días que Norma Piña lleva al frente de la SCJN "se la ha pasado favoreciendo al malandrinaje, ganándose el repudio de la sociedad mexicana".

Expuso que la más reciente decisión del Poder Judicial que encabeza Norma Piña fue "quitarle de encima orden de aprehensión" a la conductora de televisión, Inés Gómez Mont, investigada por una presunta defraudación fiscal de más de 12 millones de pesos.

Con ello y otras resoluciones previas, dijo Guillén, la SCJN y el Poder Judicial muestran a los mexicanos que están fallando a favor de los delincuentes y narcotraficantes, ante lo cual decidieron hacer de la tradicional quema de Judas, un acto cívico pacífico de denuncia y protesta, siendo lo más lamentable que esto suceda cuando por primera vez en la historia de México, una mujer está al frente del máximo tribunal de justicia.