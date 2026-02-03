Ronald Johnson celebra acuerdo para la gestión del agua en México

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 3 (EL UNIVERSAL).- Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, celebró el plan técnico de su país con México para la gestión del agua en la cuenca del Río Bravo, en el marco del Tratado de Aguas de 1944.

Este "acuerdo histórico", dijo Johnson , fortalece la implementación del Tratado de Aguas de 1944 porque establece entregas anuales de agua garantizadas, define un plan claro para atender los compromisos pendientes e implementa una coordinación mensual continua.

"Este acuerdo demuestra que la cooperación actual entre los Estados Unidos y México está generando resultados en todos los frentes", declaró.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, México se comprometió con este plan a entregar un mínimo de 431.7 millones de metros cúbicos por año.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El embajador aseguró que desde su llegada a territorio mexicano, la equidad en la asignación de los recursos naturales ha sido una de sus principales prioridades.

"Trabajando estrechamente bajo el liderazgo del presidente Trump y de la presidenta Sheinbaum, ambos gobiernos han logrado ahora avances concretos en un desafío que llevaba años pendiente", dijo.

Agregó que este resultado muestra "de manera inequívoca cómo el compromiso conjunto y la colaboración sostenida permiten alcanzar soluciones duraderas y equilibradas que benefician a las comunidades en ambos lados de la frontera".