Minería de sal en Perú: tradiciones andinas en Maras

Minería de sal en Perú: tradiciones andinas en Maras

Rosa Icela Rodríguez se reúne con alcaldes de Michoacán para revisar Plan de Paz y Justicia

La Secretaria de Gobernación se reúne virtualmente con autoridades locales para fortalecer la seguridad en Michoacán

Por El Universal

Noviembre 05, 2025 08:41 p.m.
A
Rosa Icela Rodríguez se reúne con alcaldes de Michoacán para revisar Plan de Paz y Justicia

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 5 (EL UNIVERSAL).- Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), revisó con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y con 59 alcaldes y alcaldesas el Plan por la Paz y Justicia, tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo.

En la reunión virtual, la secretaria de Gobernación escuchó los planteamientos de las autoridades municipales para la coordinación con el gobierno estatal, y aseguró que se hará justicia en el caso de Carlos Manzo y no habrá impunidad.

La titular de la Segob destacó que el encuentro respondió a la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum de escuchar "con atención y respeto a los alcaldes, conocer sus diagnósticos, demandas y prioridades", para construir en conjunto el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Recalcó que el Plan no está concluido porque se construye de manera conjunta con los distintos sectores de la sociedad michoacana.

Reiteró que la presidenta Sheinbaum impulsa este Plan Integral, basado en tres ejes fundamentales:

Seguridad y Justicia

Desarrollo Económico con Justicia

Educación y Cultura para la Paz

La titular de Gobernación estuvo acompañada de los subsecretarios Arturo Medina Padilla, César Yáñez, Rocío Bárcena y Clara Luz Flores.

