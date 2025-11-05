Rosa Icela Rodríguez se reúne con alcaldes de Michoacán para revisar Plan de Paz y Justicia
La Secretaria de Gobernación se reúne virtualmente con autoridades locales para fortalecer la seguridad en Michoacán
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 5 (EL UNIVERSAL).- Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), revisó con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y con 59 alcaldes y alcaldesas el Plan por la Paz y Justicia, tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo.
En la reunión virtual, la secretaria de Gobernación escuchó los planteamientos de las autoridades municipales para la coordinación con el gobierno estatal, y aseguró que se hará justicia en el caso de Carlos Manzo y no habrá impunidad.
La titular de la Segob destacó que el encuentro respondió a la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum de escuchar "con atención y respeto a los alcaldes, conocer sus diagnósticos, demandas y prioridades", para construir en conjunto el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.
Recalcó que el Plan no está concluido porque se construye de manera conjunta con los distintos sectores de la sociedad michoacana.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Reiteró que la presidenta Sheinbaum impulsa este Plan Integral, basado en tres ejes fundamentales:
Seguridad y Justicia
Desarrollo Económico con Justicia
Educación y Cultura para la Paz
La titular de Gobernación estuvo acompañada de los subsecretarios Arturo Medina Padilla, César Yáñez, Rocío Bárcena y Clara Luz Flores.
no te pierdas estas noticias
Rosa Icela Rodríguez se reúne con alcaldes de Michoacán para revisar Plan de Paz y Justicia
El Universal
La Secretaria de Gobernación se reúne virtualmente con autoridades locales para fortalecer la seguridad en Michoacán
FGR solicita orden de aprehensión contra contralmirante por caso de huachicol fiscal
El Universal
La jueza Nancy Selene Hidalgo Pérez deberá determinar si procede la orden de captura contra el marino acusado de huachicol fiscal.
Reunión entre México y Estados Unidos para tratar temas agrícolas
El Universal
Plaga del gusano barrenador y T-MEC: puntos clave en la reunión México-EE. UU.