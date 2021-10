Rosario Robles comparecerá el miércoles ante un juez; busca prisión domiciliaria

Este miércoles a las 17:00 horas Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) comparecerá ante un juez de control para que revise si es posible o no cambiar la medida cautelar que la mantiene en prisión preventiva justificada.

En cumplimiento al amparo que Robles ganó y que fue confirmado por un tribunal Colegiado la semana pasada, el juez de control con sede en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur citó a audiencia el próximo 20 de octubre.

Durante la diligencia el juez deberá analizar los argumentos de Robles con los que solicitó cambiar la medida que la mantiene presa en Santa Martha Acatitla por la de prisión domiciliaria.

Robles está vinculada a proceso por ejercicio indebido del servicio público en el caso de la Estafa Maestra.

Dicho delito no merece prisión preventiva de oficio pero la Fiscalía General de la República pidió la medida justificada bajo el argumento de que existe riesgo de que la exfuncionaria se dé a la fuga tomando en consideración su capacidad económica, que no se tiene certeza de su domicilio en la Ciudad de México y tiene los contactos suficientes para huir.

Por ello, desde el año 2019 permanece presa en Santa Martha Acatitla en espera de concluir su proceso penalEste miércoles a las 17:00 horas Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) comparecerá ante un juez de control para que revise si es posible o no cambiar la medida cautelar que la mantiene en prisión preventiva justificada.

En cumplimiento al amparo que Robles ganó y que fue confirmado por un tribunal Colegiado la semana pasada, el juez de control con sede en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur citó a audiencia el próximo 20 de octubre.

Durante la diligencia el juez deberá analizar los argumentos de Robles con los que solicitó cambiar la medida que la mantiene presa en Santa Martha Acatitla por la de prisión domiciliaria.

Robles está vinculada a proceso por ejercicio indebido del servicio público en el caso de la Estafa Maestra.

Dicho delito no merece prisión preventiva de oficio pero la Fiscalía General de la República pidió la medida justificada bajo el argumento de que existe riesgo de que la exfuncionaria se dé a la fuga tomando en consideración su capacidad económica, que no se tiene certeza de su domicilio en la Ciudad de México y tiene los contactos suficientes para huir.

Por ello, desde el año 2019 permanece presa en Santa Martha Acatitla en espera de concluir su proceso penal.