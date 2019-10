Rosario Robles escribe un libro desde Santa Martha

Rosario Robles Berlanga, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), está escribiendo un libro desde el penal de Santa Martha Acatitla, ubicado en la Ciudad de México, informó este viernes su abogado, Julio Hernández Barros.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el legista explicó que Robles comenzó a escribir "como una forma de paliar el dolor que produce el encierro".

Destacó que continúa representándola, luego de que acordaron el pago de honorarios cuando salga de prisión y ella pueda laborar pues, asegura, tiene ofertas de trabajo.

"Llegamos a un acuerdo con Rosario Robles para que este monto de honorarios se pague al final , ya que se termine el asunto, y ella pueda tener un trabajo; en este momento tiene ofertas de trabajo pendientes", detalló.

La ex Secretaria de Sedesol ingresó al penal de Santa Martha Acatitla el 13 de agosto, tras ser acusada del delito del uso indebido del servicio público.

El martes 15 de octubre se prevé una audiencia a las 10:00 horas, en la cual se buscará invalidar la medida cautelar de prisión preventiva en su contra.

ROBLES SÍ SACO LICENCIAS

El pasado 1 de octubre, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que Rosario Robles sí tramitó dos licencias de conducir; mientras que la Secretaria de Movilidad de la capital del país (Semovi) detalló que tiene los documentos de ambos trámites pero que no puede confirmar que la ex funcionaria haya acudido a realizarlos de manera personal.

"No sólo fue una, fueron dos", informó Sheinbaum Pardo luego de que ayer la defensa de la ex Secretaria de Estado afirmara que Robles Berlanga no tramitó una licencia con domicilio en Polanco.

El pasado 12 de septiembre, Julio Hernández, abogado de la ex funcionaria, denunció que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una licencia falsa de Rosario Robles, la cual sirvió para vincularla a proceso y que se le dictara prisión preventiva.

La Jefa de Gobierno capitalina aseguró que el abogado no dio información correcta y aseguró que hará público el documento entregado por la dependencia.

Por otro lado, la Semovi, a cargo de Andrés Lajous Loaza, informó que el pasado 17 de septiembre recibió una solicitud para la expedición de una copia certificada del expediente de la licencia de conducir R13117403 y de la licencia N13117487.