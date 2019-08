"Rosario Robles está dolida porque violentaron presunta inocencia"

En su primer día recluida en el Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla, la exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, recibió la visita de sus abogados encabezados por Julio Hernández Barros, de su hija, Mariana Moguel Robles, y de familiares.

La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México fue ubicada en la zona de ingreso del penal capitalino, un área de acceso controlado, y será monitoreada de vista las 24 horas del día por personal femenino de seguridad y custodia, así como por cámaras de vigilancia.

"Está dolida con el Poder Judicial por la forma en que se violentó su derecho a que se presuma inocente, con el hecho de que el debido proceso fue lastimado. Está dolida con el Poder Judicial Federal porque en el peor escenario no se espera eso", dijo el litigante Julio Hernández Barros después estar con ella en el penal.

Aseguró que está "triste, pero fuerte, sólida, con cierta tranquilidad pero sobre con ese manto de tranquilidad que le da el saberse inocente, que es algo que tarde o temprano vamos a demostrar en nuestra defensa".

Después de las 16:00 horas luego de una maratónica audiencia en el Reclusorio Sur, que concluyó a las 6 de la mañana, los abogados de Robles Berlanga y su hija Mariana llegaron al reclusorio donde estuvieron más de una hora.

Le llevaron cobijas, artículos de higiene personal y diversos alimentos; el lugar donde se encuentra "está limpio y las camas, sanitarios están en buenas condiciones", afirmó Hernández Barros. Entrevistado al salir de la cárcel femenil, el abogado comentó que su cliente comparte el área de ingreso con otras internas, por lo que rechazó que tenga trato especial. "Ella va a seguir la suerte de todas las internas del reclusorio. Está bien de salud y no se adolece en este momento de ningún padecimiento", indicó.

El defensor arremetió contra el juez de Control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, al señalar que "mató a la justicia" al negarle a su cliente el derecho de llevar su proceso en libertad, con lo argumentos que expuso al dictarle la vinculación a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público, que no es grave.

"Por eso huyen porque cómo van a enfrentar la justicia si no hay la seguridad de que van a enfrentar un juicio justo en dónde se cumplan las formalidades del procedimiento y en dónde se respeten sus derechos humanos. Esto es la tumba del nuevo sistema de justicia penal", acusó. Ante ello insistió que la exfuncionaria federal es una "presa política de una parte del gobierno federal y del Poder Judicial qué es el que la mantiene aquí (en la cárcel)".

Indicó que aún no determinan la estrategia legal para echar abajo la vinculación a proceso, pero dijo que el objetivo de la estrategia es que "antes de que se termine el plazo de dos meses para la investigación complementaria, podamos tenerla afuera".

Enfatizó que la exfuncionaria federal se encuentra bien y han estado al pendiente de ella. "Hemos estado al pendiente con el personal de reclusión, por supuesto no pedimos un trato especial ni mucho menos, pero estamos al pendiente y está bien. Sin embargo, el juez, haciendo unos razonamientos poco apegados a Derecho, francamente viciados y sin ningún fundamento, determina prisión preventiva justificada atendiendo que no tiene arraigo en la Ciudad de México cuando ella fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México", indicó.

La Subsecretaría del Sistema Penitenciario del Gobierno de la Ciudad de México aseguró que la exjefa de Gobierno recibirá al interior del penal el mismo trato que todas las personas privadas de su libertad.

Manifestó su compromiso de respeto a los derechos humanos de la imputada. Robles Berlanga fue ingresada al Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla aproximadamente a las 08:35 horas del martes, luego que un juez la vinculada a proceso por el presunto desvío de más de 5 mil millones de pesos en la denominada "Estafa Maestra".