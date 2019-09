Rosario Robles exige a AMLO un juicio justo en una carta

Rosario Robles, extitular de la Sedesol y vinculada a proceso por el ejercicio indebido del servicio público, exigió al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador un juicio justo y aseguró que se ha enfrentado a una ofensiva por parte de su gobierno y preguntó "¿por qué esa saña?".

A través de una carta de puño y letra que leyó su hija Mariana Moguel afuera de la cárcel de Santa Martha Acatitla, donde permanece desde hace un mes, la extitular de la Sedatu señaló que es "rehén" y que se la ha violado su presunción de inocencia y el debido proceso.

"Presidente López Obrador: Lo único que exijo es un juicio justo. En lugar de eso me enfrento a una ofensiva por parte de funcionarios de su gobierno. ¿Por qué esa saña? Yo mismo he dicho que el juicio es una gran oportunidad para demostrar mi inocencia, pero al igual que todos los que hoy se defienden deber a estas falsas acusaciones, yo también tengo derecho a hacerlo en libertad".

La exfuncionaria federal indicó que tiene derecho al debido proceso y manifestó que "los derechos humanos son universales y que en México muchos hemos luchado porque se respeten".

"Le pregunto, ¿acaso no tengo el mundo derecho que una ciudadana francesa al debido proceso, sobre todo, tratándose de mi país? ¿Tienen más derechos los vinculados al caso Ayotzinapa y la desaparición de 43 jóvenes?"

Afirmó que seguirá luchando "contra esta injusticia y persecución" de la que afirmó ser objeto.

"A la venganza hay que enfréntala con entereza y pruebas. Así lo haré porque sin derechos humanos y el debido proceso no puede haber justicia", agregó.

Señaló que a más de un mes de estar en la cárcel "han recurrido a múltiples artimañas para mantenerme de rehén violando mi presunción de inocencia y el debido proceso. Nunca se tomó en cuenta que me presenté voluntariamente al citatorio judicial, aún cuando muchos amigos y familiares me aconsejaron que no hiciera porque seguramente se trataba de una trampa. Lo fue".

"Para mí es una confabulación en la que instituciones del Estado mexicano han violentado le legalidad, porque a pesar de todos sus instintos, lo han podido demostrar que tenga un pesos que no sea producto de mi trabajo".

Al referirse a la inhabilitación de 10 años por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) por haber mentido en su declaración patrimonial, Rosario Robles indicó que se trata de dos cuentas: una de ellas es una préstamo bancario de 180 mil pesos que obtuvo en 2012 y que afirma que si estaba en su declaración patrimonial.

La otra cuenta apuntó es de nómina que se abrió en 2007 por 2 mil 800 pesos, pero que "nunca tuvo movimiento por lo que como el propio banco lo ínfimo a la SFP tuvo que cancelar por la falta permanente de actividad".

"¿Qué sigue para mantenerme aquí recluida además de buscar pretextos para diferir audiencias como la del viernes pasado en la que se presentarían alegatos sobre la medida cautelar? ¿Acusarme de lavado de dinero o de delincuencia organizada con su gran hallazgo de una cuenta en ceros sin ningún movimiento a lo largo de los años?"

Criticó que en el actual gobierno no hay problema que un funcionario del gabinete actual no declarará propiedades por millones de pesos, "ahí si hay justificación. Para los amigos gracia. Es evidente", señaló.

Rosario Robles permanece recluida en el penal de Santa Martha Acatitla desde el 13 de agosto debido a que el juez de control Jesús Delgadillo Padierna le impuso la medida de prisión preventiva justificada porque consideró que existe riesgo de que se dé a la fuga.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Robles Berlanga de este delito porque asegura que durante su administración al frente de Sedesol y de la Sedatu tuvo conocimiento del desvío de más de 5 mil millones de pesos y no hizo nada para evitarlo ni lo informó al expresidente de la República, Enrique Peña Nieto.